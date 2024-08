ASK Köflach dreht Spiel gegen SV Lafnitz II

Details Samstag, 24. August 2024 00:00

Der ASK Köflach traf am Freitagabend in der Landesliga Steiermark auf die zweite Mannschaft von SV Lafnitz. Die Gastgeber wollten unbedingt drei Punkte holen, was auch gelang. Die Weststeirer setzten sich mit 2:1 durch. Lafnitz bleibt damit weiterhin bei einem Punkt und warten weiter auf einen Saisonsieg.

Lafnitz II geht in Führung

Bereits in der sechsten Minute hatte der ASK Köflach die erste große Chance: Salika zog aus spitzem Winkel ab, doch der Lafnitzer Torhüter Memisevic konnte den Ball parieren. Kurz darauf versuchte es Jelic aus einer ähnlichen Position, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp. Auf der anderen Seite machte Burmeister in der vierten Minute auf sich aufmerksam, als er aus dem Fünfereck abschloss, der Schuss wurde jedoch von der Köflacher Verteidigung geblockt.

Die Gäste aus Lafnitz hatten in der 26. Minute eine kuriose Szene, als Burmeister versuchte, den Köflacher Torhüter aus dem Mittelkreis zu überraschen. Der Schuss ging allerdings weit am Tor vorbei. Besser machte es Marco Reiterer kurz vor der Halbzeitpause: In der 45. Minute tankte sich Vrdoljak auf der rechten Seite durch, zog nach innen und legte auf Reiterer ab, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0 für SV Lafnitz II.

Marinic und Josipovic drehen das Spiel

In der zweiten Halbzeit erhöhte der ASK Köflach den Druck und wurde dafür belohnt. In der 58. Minute gelang Daniel Marinic der Ausgleichstreffer. Ein gut platzierter Schuss brachte die Heimmannschaft zurück ins Spiel. Die Gäste schienen nach dem Ausgleich etwas verunsichert, was der ASK Köflach auszunutzen wusste.

Die Partie wurde intensiver, und es kam zu mehreren harten Zweikämpfen. In der 81. Minute sah Nikolasz Ticián Nagy von SV Lafnitz II die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Dies verschaffte dem ASK Köflach zusätzlichen Aufwind. Nur zwei Minuten später, in der 83. Minute, war es dann Antonio Josipovic, der den entscheidenden Treffer erzielte und das Spiel zugunsten der Hausherren drehte.

Die letzte Phase des Spiels war von hektischen Aktionen auf beiden Seiten geprägt, doch der ASK Köflach verteidigte seine Führung geschickt und ließ keine weiteren Treffer mehr zu. Trotz der Bemühungen von SV Lafnitz II gelang es den Gästen nicht, noch auszugleichen.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): „Derzeit sind es immer wieder Kleinigkeiten, die wir nicht konsequent genug machen und uns somit um Erfolgserlebnisse bringen. Definitiv eine sehr lehrreiche Phase, aus der wir im Laufe der nächsten Wochen mit Sicherheit gestärkt herauskommen. Bitter ist, dass wir mit 1:0 in Führung gelegen sind und das Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Aber auch das ist ein Learning. Köflach ist eine sehr erfahrene Truppe.“

Landesliga: Köflach : Lafnitz II - 2:1 (0:1)

83 Antonio Josipovic 2:1

58 Daniel Marinic 1:1

45 Marco Reiterer 0:1

