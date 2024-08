Glückloser SC Kalsdorf muss sich bei Tus Heiligenkreuz/W. mit Punkt begnügen

Details Samstag, 24. August 2024 00:08

Tus Heiligenkreuz am Waasen empfing am Freitagabend in der steirischen Landesliga den SC Kalsdorf. Beide Teams hatten sich viel vorgenommen, doch das Leder wollte nicht ins Tor. Kalsdorf bleibt damit auch im vierten Spiel der Saison ohne vollen Erfolg.

Keine Treffer

Beide Teams waren bemüht, Sicherheit in ihr Spiel zu bringen und versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Doch bereits nach einer halben Stunde musste konstatiert werden, dass auf dem Spielfeld wenig Nennenswertes passierte. Auch in der Folge änderte sich das Bild nicht. Beide Teams schafften es nicht, sich nennenswerte Torchancen zu erarbeiten. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum etwas zu. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Kalsdorf mit Pech

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spielgeschehen unverändert. Die Mannschaften bemühten sich zwar, aber es fehlte an kreativen Ideen und Durchschlagskraft - Kalsdorf war dann auch im Pech, denn man traf zwei Mal Aluminium und war der Führung und wohl auch den drei Punkten sehr nahe. Die letzten Minuten verliefen ereignislos wie weite Strecken der Partie. Schließlich endete die Begegnung nach 94 Minuten mit einem torlosen Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Wieder ein Spiel, in dem meine Mannschaft sehr viel investiert hat und für den Aufwand nicht belohnt wurde! Wir hatten wieder unzählige Torchancen und haben zwei Mal Aluminium getroffen! Wir müssen in den nächsten Spielen unser Glück noch mehr erzwingen! Ich kann meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Sie investieren irrsinnig viel, es fehlt uns in den entscheidenden Situationen aber auch sehr oft das Glück."

