SV Tillmitsch entführt drei Punkte von TUS bei Bad Waltersdorf

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gastierte am Freitagabend in der vierten Runde der Landesliga Steiermark beim TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber konnten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten drehen und drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Blitzstart für Bad Waltersdorf

Bereits in der siebten Minute gingen die Hausherren in Führung. Eine Ecke wurde von Ognjen Davidovic geschickt verlängert und Christoph Friedl vollendete gekonnt mit der Ferse zum 1:0 für Bad Waltersdorf. Dieses frühe Tor verlieh den Gastgebern zunächst Selbstvertrauen und sie konnten das Spiel kontrollieren.

Aufholjagd von Tillmitsch

Die zweite Halbzeit brachte einen Umschwung mit sich. Bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff fiel der Ausgleich für SV Tillmitsch. Nach einem Gestocher im Strafraum der Gastgeber drückte Timotej Polanc den Ball über die Linie, wobei Bad Waltersdorfs Torhüter Lorenz Koller etwas unglücklich aussah.

Der Ausgleich gab den Gästen Aufwind, und sie drängten nun auf den Führungstreffer. In der 71. Minute war es dann soweit: Max Rauter schloss einen schönen Angriff mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck ab und brachte Tillmitsch mit 2:1 in Führung.

In der Schlussphase des Spiels wurde es nochmals spannend. Bad Waltersdorf versuchte, den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste verteidigten geschickt und lauerten auf Konter. Michael Goger von Bad Waltersdorf sah in der 90. Minute dann die Gelb-Rote Karte für ein unnötiges Foul weit weg vom Spielgeschehen.

In der Nachspielzeit setzte Almin Babic den Schlusspunkt. Nach einer Ecke für Bad Waltersdorf gelangte der Ball zu Babic, der den Ball ins leere Tor schoss und somit das 3:1 für SV Tillmitsch besiegelte. Damit war das Spiel entschieden und die Gäste konnten einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

Stimmen zum Spiel:

Marcel Hofer, Sportdirektor Tillmitsch:

"Wir haben gewusst, dass es beim Aufsteiger nicht einfach wird. Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Bad Waltersdorf ist eine Top-Mannschaft, die uns sehr gut bespielt hat und immer wieder gefährlich war. Deshalb war auch die Pausenführung verdient. In der zweiten Halbzeit hat unser Trainer ein paar Kleinigkeiten verändert, das hat sofort Früchte getragen. Somit haben wir den kompletten zweiten Durchgang dominiert - einziges Manko - wir hätten mehr Tore schiessen müssen, dann wäre es am Ende nicht so spannend geworden. Großes Kompliment an das Trainerteam und die komplette Mannschaft. In Bad Waltersdorf in Rückstand zu geraten und das Spiel zu gewinnen, dass wird nicht leicht jemandem gelingen."

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf):

"Leider haben wir uns heute nicht belohnt. Ich denke das wir speziell in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel geliefert haben, in der zweiten Halbzeit war dann Tillmitsch besser im Spiel, aber auch wir haben gut dagegen gehalten. Das einzige was ich heute unseren Jungs vorwerfen kann, sind die ersten beiden Gegentore die vermeidbar gewesen wären. Schade!"

Landesliga: Waltersdorf : SV Tillmitsch - 1:3 (1:0)

96 Almin Babic 1:3

71 Max Rauter 1:2

55 Timotej Polanc 1:1

7 Christoph Friedl 1:0

