Gamlitz - Ilz: Ein Spiel mit wenig Highlights endet torlos

Das Duell zwischen dem FC Gamlitz und dem Ilzer SV in der 4. Runde der Landesliga endete torlos mit 0:0. Trotz des sommerlichen Wetters und der guten Form beider Mannschaften, die jeweils aus einem Sieg im letzten Spiel kamen, konnte keiner der Kontrahenten den entscheidenden Treffer erzielen. Insbesondere die Defensivreihen und Tormänner beider Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, die ein spektakuläres Offensivspiel verhinderte.

Dominik Oswald krachte einen Schuss an die Latte - dieser Treffer wäre vermutlich in die Geschichte eingegangen.

Vorsichtiges Abtasten in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit einem klassischen Abtasten beider Teams. Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass sowohl der FC Gamlitz als auch der Ilzer SV zunächst Wert auf eine stabile Defensive legten. Ein erstes Highlight der Partie ereignete sich in der 11. Minute, als ein Stürmer des Ilzer SV alleine auf das Tor von FC Gamlitz zulief. Der Gamlitzer Tormann zeigte jedoch eine glänzende Parade und verhinderte so die frühe Führung für die Gäste.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb das Spielgeschehen weitestgehend unspektakulär. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und ließen dem Gegner wenig Raum für gefährliche Angriffe. In der 26. Minute kam es zu einer unerwarteten Unterbrechung, als sich der Schiedsrichterassistent verletzte und ein Ersatz gesucht werden musste. Nach dieser Verzögerung setzte sich das vorsichtige Herantasten fort, ohne dass nennenswerte Chancen kreiert wurden. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Glücklose Gamlitzer in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum. Die erste nennenswerte Möglichkeit für den FC Gamlitz ergab sich dann in der 66. Minute: Dominik Oswald versuchte, den weit draußen stehenden Torhüter der Gäste zu überwinden. Sein Schuss prallte jedoch unglücklich von der Unterlatte zurück ins Feld, sodass die Weinländer weiterhin ohne Tor blieben.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem 0:0-Unentschieden. Das Spiel im Weinlandstadion, das bei sommerlichen Temperaturen stattfand, bot den Zuschauern zwar keine Tore, aber dennoch spannende Duelle und eine starke Abwehrleistung beider Teams. Der Punktgewinn dürfte für beide Mannschaften in der Tabelle der Landesliga wertvoll sein.

Stimmen zum Spiel:

Manfred Repolust, Obmann Stv. Gamlitz:

"Eigentlich hatten wir das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle. Der Gegner war sehr stark - das haben wir erwartet. Ein Sieg wäre aber dennoch möglich gewesen. Nach dem Schuss von unserem Kapitän wackelt die Latte heute noch! Im Endeffekt war das Unentschieden gerecht, wir sind mit dem Punkt zufrieden und gehen mit Zuversicht in das nächste Spiel gegen Allerheiligen."

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Das war eine gerechte Punkteteilung in einem Spiel, das von wenig Torchancen geprägt. Ein Spiel, dass größtenteils von Intensität geprägt war. Unter Strich sind wir jetzt seit vier Spielen ungeschlagen. Das nehmen wir gerne mit für die nächste schwere Partie gegen Heiligenkreuz."

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Sven Dodlek, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Rok Kronaveter, Murat Bajraj, Fran Slamberger, Markus Farnleitner, Rok Ernisa, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Ziga Pesjak, Philip Bruno Fuchs, Martin Tolic, Nikola Daniel Jadric, Jonas Jauk



Trainer: Simon Dvorsak

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Dominik Weiss, Michael Krenn, Simon Paier, Patrick Ramminger, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Niklas Pfeifer, Jonas Ferdinand Kohl



Trainer: Christian Scheer

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfoto

