Gamlitz-Kapitän Oswald nach der Niederlage: "Ich bin von meinem Ex-Trainer menschlich schwer enttäuscht!"

In einem nervenaufreibenden Match setzte sich der ASV Allerheiligen knapp mit 3:2 gegen den FC Gamlitz durch. Die Begegnung in der 5. Runde der Landesliga bot den 200 Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine dramatische Schlussphase. Die Partie hatte eine besondere Brisanz, den Coach Zoran Begic war in der vergangenen Saison noch als Übungsleiter bei Gamlitz engagiert und nahm Alen Polanec mit zum ASV - dieser traf auch gegen seinen Ex-Klub.

Alen Polanec trifft gegen seinen Ex-Klub

Von Beginn an übernahm der ASV Allerheiligen das Kommando auf dem Platz. Bereits in der Anfangsphase sorgte Jonas Janetzko für Gefahr, als sein Kopfball nach einem Freistoß von Denis Tubic knapp am Tor vorbeiging (12. Minute). Die Dominanz der Hausherren sollte sich bald auszahlen. In der 21. Minute brachte Alen Polanec den ASV Allerheiligen in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite konnte Gamlitz-Keeper Luka Janzekovic einen Abschluss von Janetzko zwar noch abwehren, doch Polanec verwertete den Nachschuss eiskalt zum 1:0.

Auch in den folgenden Minuten blieb Allerheiligen am Drücker und erspielte sich weitere Chancen. Eine besonders große Möglichkeit bot sich in der 37. Minute, als Janetzko sich den Ball erkämpfte und Polanec in Szene setzte, der jedoch im Eins-gegen-Eins mit Gamlitz-Schlussmann Janzekovic unterlag. Gamlitz zeigte sich in der Offensive zunächst harmlos und konnte lediglich durch einen Versuch von Dominik Oswald aus spitzem Winkel für etwas Gefahr sorgen (40. Minute). So ging es mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause. Knapp, aber verdient!

Jonas Janetzko mit dem Doppelpack

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. Murat Bajraj erzielte in der 47. Minute den überraschenden Ausgleich für den FC Gamlitz. Sven Dodlek bereitete das Tor mit einem Pass vor, doch die Heimischen reklamierten unüberhörbar eine Abseitsstellung. Die Entscheidung des Schiedsrichters stand jedoch fest, und es ging mit einem 1:1 weiter. Die Antwort des ASV Allerheiligen ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später stellte Janetzko die Führung der Hausherren wieder her. Nach einem präzisen Pass über die rechte Seite verwandelte er direkt zum 2:1 (54. Minute).

Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und erspielten sich in der 65. Minute eine weitere große Chance durch Polanec, dessen Schuss jedoch über das Tor ging. In der 75. Minute dann die vermeintliche Vorentscheidung: Janetzko erzielte nach einem schnellen Konter über die rechte Seite das 3:1. Stjepan Ogrec hatte den entscheidenden Pass gegeben, und der Doppelpackschütze traf im Rutschen (76. Minute).

Dramatik pur in der Schlussphase

Doch die Dramatik sollte in den letzten Minuten ihren Höhepunkt erreichen. Der FC Gamlitz gab sich nicht geschlagen und kam in der 90. Minute durch Oswald zum Anschlusstreffer. Die Gäste hatten nach einem hektischen und umkämpften Spielverlauf plötzlich wieder Hoffnung (90. Minute). Kurz darauf folgte ein weiterer Rückschlag für Gamlitz, als Fran Slamberger die Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde (90. Minute).

In den verbleibenden Minuten und der Nachspielzeit, die insgesamt sieben Minuten betrug, versuchten die Gäste mit aller Macht den Ausgleich zu erzwingen, doch der ASV Allerheiligen verteidigte geschickt und brachte den knappen 3:2-Sieg über die Zeit. Mit diesem hart erkämpften Erfolg festigte der ASV Allerheiligen seine Position in der Tabelle, während der FC Gamlitz trotz einer beherzten Leistung ohne Punkte blieb.

Torschütze Dominik Oswald ist von seinem Ex-Trainer menschlich schwer enttäuscht

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Allerheiligen:

"Ein wichtiger Sieg gegen einen Gegner mit hoher Qualität. Meine Spieler haben sich den Erfolg verdient. Es macht großen Spaß mit den Jungs zu arbeiten und zu sehen wie sie an unsere gemeinsam erarbeiteten Inhalte glauben und diese dann auch dementsprechend umsetzen. Gratulation ans Team! Jetzt wollen wir nächste Woche im Derby nachlegen."

Dominik Oswald, Kapitän Gamlitz:

zum Spiel...

"Wir haben eigentlich ganz genau gewusst, was auf uns zukommt. In den ersten 45 MInuten sind wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Durch das Spiel durch die Mitte, das der Gegner gerne praktiziert, haben wir uns schwer getan, die tiefen Pässe zu unterbinden. In der zweiten Halbzeit waren wir sofort voll da, haben auch schnell den Ausgleich gemacht. Leider hat uns bei den beiden Gegentreffern die volle Konzentration gefehlt. Schlussendlich war die Niederlage bitter, aber verdient. Ich gratulieren den Gegner zum Sieg."

zu Zoran Begic...

"Eines möchte ich noch hinzufügen: Leider hat mein Ex-Trainer Zoran Begic die Partie unnötig aufgezuckert, sodass es zwischendurch zu bösartigen Foulversuchen an meine Person gekommen ist. Ich bin von ihm sehr enttäuscht - man muss Unwahrheiten nicht immer glauben!"

Landesliga: Allerheiligen : Gamlitz - 3:2 (1:0)

92 Dominik Oswald 3:2

75 Jonas Janetzko 3:1

53 Jonas Janetzko 2:1

47 Murat Bajraj 1:1

20 Alen Polanec 1:0

Aufstellungen:

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Adebola Emwenghare, Boris Planeta, Nino Emanuel Hartweger, Denis Tubic, Julian Janetzko - Maximilian Michael Sieber, Sally Christian Preininger, Alen Polanec - Jonas Janetzko, Stjepan Igrec

Ersatzspieler: Aldin Malagic, Dorijan Bakek, Leon Martincevic, Antonio Paunescu

Trainer: Zoran Begic , BEd

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Sven Dodlek, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Rok Kronaveter, Murat Bajraj, Fran Slamberger, Markus Farnleitner, Rok Ernisa, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)

Ersatzspieler: Christoph Kübek, Ziga Pesjak, Philip Bruno Fuchs, Niko Drevensek, Nikola Daniel Jadric, Jonas Jauk

Trainer: Simon Dvorsak

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

