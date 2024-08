Eggendorf/Hartberg Amateure feiern klaren Sieg über SV Lafnitz II

Details Freitag, 30. August 2024 22:43

Die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure trafen am Freitagabend in der fünften Runde der steirischen Landesliga auswärts auf den SV Lafnitz II. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Das Spiel endete mit einem 4:1-Sieg der Hartberger. Damit bleibt man weitehrin ungeschlagen, steht bei 13 Punkten aus fünf Matches. Während Lafnitz weiter auf den ersten Sieg wartet. Detail: Erst unter der Woche gab es das Derby im Profi-Bereich im ÖFB-Cup. Hartberg feierte dort letztlich auch einen Kantersieg.

Hartberger Führungswechsel

Die Partie zwischen SV Lafnitz II und den Eggendorf/Hartberg Amateure begann mit hohem Tempo. Trotzdem dauert es eine Weile, bis Tore fallen. Und der Außenseiter sollte dann verdient in Führung gehen, das Tor hatte sich abgezeichnet. Kylian Alex Ronny Silvestre traf kurz vor der Pause zum 1:0. Silvestre nutzte eine Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr und schloss gekonnt ab.

Die Antwort von Eggendorf/Hartberg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 43. Minute, glich Lind Hajdari für die Gäste aus. Hajdari verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1 im Netz. Kurz darauf, in der 44. Minute, erhöhte Jonas Karner auf 2:1 für die Gäste. Damit haben die Hartberger das Spiel gedreht.

Dominanz der Gäste

Nach der Halbzeitpause trat Eggendorf/Hartberg weiterhin entschlossen auf und setzte die Heimmannschaft unter Druck, nahm den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mit. In der 50. Minute war es Tobias Pfeffer, der die Führung der Gäste auf 3:1 ausbaute. Pfeffer traf nach einem präzisen Pass und ließ dem Torwart von SV Lafnitz II keine Chance.

In der 58. Minute stellte David Korherr mit einem weiteren Treffer den Endstand von 4:1 her. Korherr zeigte eine starke Einzelleistung und schloss souverän ab. Der SV Lafnitz II konnte trotz einiger Bemühungen in der Offensive keine weiteren Treffer erzielen. Auch die Gelb-Rote Karte für Hartbergs Tobias Wilfinger hatte keinen Effekt mehr hinsichtlich des Ergebnisses.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): „Die ersten 40 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und sind verdient in Führung gegangen. Dann haben die Hartberger zwei Fehler von uns binnen kürzester Zeit eiskalt ausgenutzt und somit das Spiel noch vor der Halbzeit gedreht. Das ist ihnen zum Beginn der 2. Halbzeit gleich wieder gelungen. Danach war es für unsere Jungs extrem schwer und die Gäste haben das Spiel ungefährdet zu Ende gespielt. Das zeugt von Qualität und dazu gilt es zu gratulieren. Wir haben gesehen, dass wir gegen so eine starke Mannschaft absolut mithalten können und starten mit diesem Wissen nächste Woche den Angriff auf den ersten Dreier.“

Markus Karner (Trainer Hartberg Amateure): "Spannend wie die Gegner Woche für Woche Antworten suchen auf unsere Idee, noch spannender wie schnell unsere Mannschaften über Adaptionen die Lösungen darauf finden! Fantastisch wie unsere Mannschaft, speziell mit unseren Ergänzungsspieler nach einer für mich überzogenen Ampelkarte das Spiel souverän fertig gespielt und in den Umschaltsituationen immer wieder selbst für Gefahr gesorgt hat! Wir haben einen in dieser Höhe verdienten Sieg gefeiert. Gratulation an unsere Mannschaft, unser Funktionsteam und mein Trainerteam!"

Landesliga: Lafnitz II : Eggendorf/Hartberg - 1:4 (1:2)

58 David Korherr 1:4

50 Tobias Pfeffer 1:3

44 Jonas Karner 1:2

43 Lind Hajdari 1:1

40 Kylian Alex Ronny Silvestre 1:0

