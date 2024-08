Kommt Lebring jetzt in den Lauf? Kothleitner-Elf gewinnt chancenreiche Partie gegen die Störche

Details Freitag, 30. August 2024 23:14

In der 5. Runde der Landesliga trafen der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen und der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring aufeinander. Die Partie bot den Zuschauern eine Vielzahl an Chancen auf beiden Seiten und auch Tore. Am Ende konnten sich die Gäste aus Lebring mit einem 3:1-Auswärtssieg durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit fielen drei Treffer, doch erst in der zweiten Halbzeit wurde die Entscheidung zugunsten der Lebringer besiegelt.

Lebrings-Neuzugang Philipp Wippel (hier noch im KSV-Dress) trifft auch gegen Kindberg

Frühe Führung für den SV Lebring

Die Gäste aus Lebring traten nach dem Kantersieg gegen Schladming mit breiter Brust auf und starteten gut in die Partie. Nach einem klaren Foul an Florian Gruber zeigte Schiedsrichter Michael Steindl sofort auf den Elfmeterpunkt. Nikola Vuksanovic übernahm die Verantwortung und erzielte das 0:1 für den SV Lebring. Die Störche zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt und antwortete nur drei Minuten später. Nach einem Ballverlust der Gäste auf der linken Seite erreichte Marco Holzer ein Stanglpass und ihm gelang - umringt von drei Lebringer Verteidigern - in der 15. Minute der Ausgleich zum 1:1 mit der Ferse.

Nikola Vuksanovic traf nicht per Kopf sondern nach einem Strafstoß

Die Partie war in der Anfangsphase eigentlich sehr ausgegliche, beide Teams suchten den Weg nach vorne - allerdings waren die Auswärtigen immer um den Tick schneller am Ball. In der 36. Minute konnten die Gäste erneut in Führung gehen. Diesmal war es Alexander Rother, der zum 1:2 für den SV Lebring traf. Der Neuzugang vom ASK Voitsberg traf mit einem schönen Schuss mit dem Vollrist ins lange Eck. Der Treffer sorgte dafür, dass die Mannschaft aus Lebring mit einer knappen Führung - die höher hätte ausfallen können - in die Halbzeitpause ging.

Lebring agierte sehr routiniert und gab das Heft nicht mehr aus der Hand

Nach dem Seitenwechsel drängte Kindberg-Mürzhofen auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten geschickt. In der 59. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Philipp Wippel traf zum 1:3 für den SV Lebring und sorgte damit für eine beruhigende Führung der Gäste. Der Treffer schien die Moral der Hausherren aber nicht zu brechen, auch wenn sie weiterhin kämpften und zu sehr vielen Chancen kamen.

Kindberg mit vielen Möglichkeiten in Hälfte zwei

In der 61. Minute hatte Florian Hoppl Pech, als sein Schuss nur die Querlatte traf. Auch ein Versuch von Peter Frühwirth - geschossen oldschool mit dem Spitz - verfehlte in der 64. Minute knapp das Tor von Dominik Huberts, dem Torhüter von SV Lebring. Die Defensive von Lebring stand sicher und ließ keine weiteren Treffer der Gastgeber zu.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte den 1:3-Auswärtssieg des SV Lebring. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen eiskalt aus, während Kindberg-Mürzhofen trotz vieler guter Torchancen letztlich das Nachsehen hatte.

Stimmen zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war eine Niederlage, die wieder nicht hätte sein müssen. Vorallem im zweiten Durchgang hätten wir - aufgrund unserer Chancen - das Spiel noch drehen können bzw. müssen. Wir kriegen leider immer wieder zuviele Gegentore durch Eigenfehler. Soviele Tore um das zu kompensieren, kann man nicht in der Landesliga nicht schießen."

Florian Hoppl, Spieler Kindberg-Mürzhofen:

"Es waren relativ viele Chancen auf beiden Seiten. Der Gegner war abgebrühter und handlungsschneller und auch in den gewissen Phasen um den Tick schneller als wir. Zum Schluss hatten wir noch drei richtig Chancen, leider sind diese ungenutzt geblieben."

Thomas Böcksteiner, Sportdirektor Lebring:

"Das war ein sehr chancenreiches Spiel. Wir waren offensiv gut, haben aber leider defensiv zu viel zugelassen. Die Partie hätte auch 5:10 ausgehen können. Die Richtung stimmt, dieser Sieg war wichtig fürs Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass wir jetzt in einen Lauf kommen und das und das weiter Sicherheit gibt."

Landesliga: Kindberg-Mürz. : Lebring - 1:3 (1:2)

59 Philipp Wippel 1:3

36 Alexander Rother 1:2

15 Marco Holzer 1:1

12 Nikola Vuksanovic 0:1

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Michael Budl - Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler, Martin Gschiel - Stefan Putzi, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Jonas Sander - Florian Hoppl, Marco Holzer

Ersatzspieler: Nico Tockner, Andreas Hofbauer, Jakob Pinitsch, Marcel Petry, Noel Kaltenegger, Peter Frühwirth

Trainer: René Pitter

SV Lebring: Dominik Huberts - Josip Jelic, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk (K) - Nikola Vuksanovic, Georg Grasser, Florian Gruber, Jure Volmajer, Philipp Wippel - Alexander Rother

Ersatzspieler: Alen Frlez, Fabio Schwinger, Alexander Hofbauer, Jonas Lang, Nino Kutos, Nikica Filipovic

Trainer: Robert Kothleitner

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.