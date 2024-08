Heisse Schlussphase: Titelaspirant SK Fürstenfeld holt gegen Köflach nur ein Unentschieden

Details Freitag, 30. August 2024 23:25

Das Landesliga-Duell zwischen SK Raiffeisen Fürstenfeld und ASK Mochart Köflach endete in einem dramatischen 2:2-Unentschieden. In einer Partie, die bis zur letzten Sekunde Spannung bot, gelang es beiden Teams, sich mit späten Toren ein verdientes Remis zu erkämpfen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischen Finessen und einigen unglücklichen Momenten.

Jakob Frauwallner (hier im Spiel gegen Bad Waltersdorf) traf zum Ausgleich erst in der Nachspielzeit

Torloser Beginn in der ersten Halbzeit

Schon früh in der Partie zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, dieses Duell für sich zu entscheiden. Doch die Defensive beider Teams stand zunächst sicher und ließ nur wenige klare Torchancen zu. Das Spiel war geprägt von viel körperlichem Einsatz und hoher Intensität.

Die erste Halbzeit verlief ohne Tore, da keine der beiden Mannschaften in der Lage war, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Die Platzverhältnisse machten es den Spielern zusätzlich schwer, präzise zu agieren.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit brachte dann jedoch die ersehnten Tore. In der 52. Minute geschah das erste Highlight des Spiels: Ein unglücklicher Klärungsversuch von Andreas Wilfling landete im eigenen Tor und brachte ASK Mochart Köflach mit 1:0 in Führung. Ein bitterer Moment für Wilfling, der jedoch später noch seine Chance zur Wiedergutmachung bekommen sollte.

In der 63. Minute zeigte der Köflacher Torhüter Simon Potzinger eine Glanzparade, die den Ausgleich für SK Fürstenfeld verhinderte und seinem Team die Führung sicherte. Das Spiel blieb hart umkämpft, und es war bis zur Schlussphase unklar, welches Team als Sieger vom Platz gehen würde.

In der 87. Minute gelang Andreas Wilfling schließlich der Ausgleich für SK Raiffeisen Fürstenfeld. In bester Stürmermanier rutschte er den Ball ins Tor und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Es war eine verdiente Belohnung für seine harte Arbeit und Entschlossenheit.

Dramatische Schlussphase

Das Drama nahm in der Schlussphase noch weiter zu. In der 90. Minute erzielte Philipp Wendler nach einer Traumflanke von Fabian Wonisch per Kopf das 2:1 für SK Fürstenfeld. Der Jubel bei den Heimfans war groß, doch die Freude währte nur kurz.

Im direkten Gegenzug gelang es Jakob Frauwallner, für ASK Mochart Köflach den Ausgleich zu erzielen. Auch er traf per Kopf und stellte somit den Endstand von 2:2 her. Beide Tore in der Nachspielzeit sorgten für einen packenden Abschluss dieser intensiven Partie.

Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute endete ein aufregendes Spiel, das beiden Teams einen Punkt einbrachte. Letztendlich war das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis, das die Leistungen beider Mannschaften widerspiegelt. SK Raiffeisen Fürstenfeld und ASK Mochart Köflach zeigten, warum sie in der Landesliga zu den interessanten Teams gehören und boten den Zuschauern eine unterhaltsame Partie.

Landesliga: Fürstenfeld : Köflach - 2:2 (0:0)

92 Jakob Frauwallner 2:2

91 Philipp Wendler 2:1

87 Andreas Wilfling 1:1

52 Eigentor durch Andreas Wilfling 0:1

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - Andreas Wilfling, Maximilian Mittendrein, Gregor Zelko - Jan Meimer, Oliver Bacher, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Fabian Wonisch - Philipp Wendler, Andreas Glaser (K)



Ersatzspieler: Simon Sommer, Oliver Jaindl, Tobias Goldgruber, Jan Felix Ritter, Peter Kandlhofer, Vito Mörec



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

ASK Mochart Köflach: Simon Potzinger - Lukas Martin Schusteritsch, Tomislav Valasko, Ben Schweinzer, Luca Pistrich - Jakob Frauwallner, Bozo Kosorcic (K), Daniel Marinic - Niko Salika, Fabio Pistrich, Marko Jelic



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Marco Walcher-Langmann, Antonio Josipovic, Julian Kohlbacher, Fabijan Palic, Matej Cevid



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

by René Dretnik

Videos: Markus Pammer

