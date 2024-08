Grubisic-Goldtor bringt SC Kalsdorf Dreier gegen TUS Bad Waltersdorf

Details Freitag, 30. August 2024 23:57

Der SC Kalsdorf konnte in der fünften Runde der Landesliga gegen TUS Bad Waltersdorf endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für die Mannen von Trainer Jörg Schirgi. Ein spätes Tor von Gregor Grubisic und eine herausragende Leistung des gegnerischen Torwarts Lorenz Koller prägten die Partie.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Die Kalsdorfer finden gleich gut ins Spiel. Daniel Steinwender verzeichnete in der 8. Minute den ersten Torschuss für die Heimmannschaft, doch der Torwart von Bad Waltersdorf, Lorenz Koller, parierte gekonnt. Die Hausherren drängten weiter und hatten in der 24. Minute ihre erste Top-Chance, als Steinwender den Ball für Gregor Grubisic ablegte, der jedoch an Koller scheiterte. Kurz darauf hatte Kalsdorf erneut eine große Gelegenheit, als Steinwender alleine auf das Tor zulief, aber den Ball knapp daneben setzte. Bis zur Halbzeitpause waren die Kalsdorfer die klar bessere Mannschaft, verpassten es jedoch, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Später Siegtreffer und dramatische Schlussphase

Im zweiten Durchgang steht der Gast höher und hat auch Chancen, darunter ein gefährlicher Distanzschuss von Schloffer in der 58. Minute, den der Kalsdorfer Torwart im Nachfassen hielt.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 75. Minute. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Waltersdorfer Abwehr gelangte der Ball zu Gregor Grubisic, der nach einem Steilpass herrlich ins lange Eck vollendete und damit das 1:0 für den SC Kalsdorf erzielte. Kurz darauf hatte Bad Waltersdorf eine große Gelegenheit durch Herrklotz, der jedoch die Chance verstolperte.

In der 84. Minute gab es eine strittige Situation im Strafraum der Waltersdorfer, die jedoch nur zu einem indirekten Freistoß führte, der nichts einbrachte. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wurde Vedran Vrhovac vom SC Kalsdorf nach einer Tätlichkeit gegen Pascal Archan mit der roten Karte des Feldes verwiesen.Obwohl die Kalsdorfer die letzten Minuten in Unterzahl spielen mussten, gelang es ihnen, die Führung über die Zeit zu bringen.

Stimmen zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Der Sieg war sehr wichtig. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Für die Moral ganz wichtig nach Wochen, wo wir uns für gute Leistungen nicht belohnt haben. Dieses Mal war es anders. Die erste Halbzeit haben die Jungs wieder extrem viel investiert und sehr viele Torchancen kreiert! Zum Glück haben wir uns in der zweiten Halbzeit für die letzten Wochen belohnt! Ich denke, dass der Sieg auch in Ordnung geht. Wir haben gewusst, dass Waltersdorf ein schwieriger Gegner ist. Das hat sich bewiesen."

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "So ehrlich muss man heute sein, Kalsdorf war uns in allen Belangen überlegen. Jetzt erwartet uns nächste Woche das schwierige Derby gegen starke Ilzer."

Landesliga: Kalsdorf : Waltersdorf - 1:0 (0:0)

75 Gregor Grubisic 1:0

