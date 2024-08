UFC Fehring feiert klaren Sieg beim FC Schladming

Details Samstag, 31. August 2024 00:07

Der UFC Fehring traf am Freitagabend in der fünften Runde der Landesliga auswärts auf den FC Schladming. Die Gäste setzten sich klar und deutlich mit 4:1 durch. In einer einseitigen Partie sorgten die Fehringer bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse und ließen den Gastgebern keine Chance. Ein Eigentor von Sebastian Auer besiegelte das Schicksal der Schladminger, die nur noch den Ehrentreffer erzielen konnten.

Fehring legt früh den Grundstein

Bereits in der zweiten Minute verzeichnete der UFC Fehring den ersten Abschluss in Form eines Eckball, der aber nichts einbrachte. Fehring drückte weiterhin auf das Tempo, was sich durch einen gefährlichen Freistoß in der 11. Minute und eine Doppelchance in der 15. Minute zeigte.

Das erste Tor des Abends ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute nutzte Daniel Pöltl eine Hereingabe von Denis Topolovec und verwandelte sicher zum 1:0 für Fehring. Nur drei Minuten später, in der 22. Minute, erhöhte Pöltl auf 2:0. In der 28. Minute verzeichnete Fehring eine weitere Großchance, bevor Felix Glanz in der 45. Minute zum 3:0 für die Gäste traf. Mit diesem deutlichen Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Schladming kommt nicht ins Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte der FC Schladming, sich zu wehren. Der erste Eckball der zweiten Halbzeit gehörte ihnen (48. Minute), doch Fehring blieb weiter am Drücker. In der 55. Minute kam es zum entscheidenden Moment, als ein unglückliches Eigentor von Sebastian Auer den Spielstand auf 4:0 für Fehring erhöhte.

In der 80. Minute gelang Marcel Lep schließlich der Ehrentreffer für den FC Schladming. Ein schöner Flachschuss ins lange Eck brachte das 1:4. Die Schladminger zeigten sich bemüht, doch an der Punkteverteilung war an diesem Abend nicht mehr rütteln.

Stimme zum Spiel:

Matthias Heuberger (Obmann Stv. Fehring): "Aus meiner Sicht haben wir von Anfang an das Spiel gegen sehr bemühte, körperlich starke Schladminger unter Kontrolle gehabt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht - das 3:0 kurz vor dem Pausenpfiff - das hat Schladming einen Dämpfer gegeben. In der zweiten Hälfte war es trotz unserer Führung das erwartet schwere Spiel, das wir dann mit Übersicht nachhause gebracht haben. Ich gratuliere meiner Mannschaft zum wichtigen Auswärtssieg in Schladming!"

Landesliga: Schladming : Fehring - 1:4 (0:3)

80 Marcel Lep 1:4

55 Eigentor durch Sebastian Auer 0:4

46 Felix Glanz 0:3

22 Daniel Pöltl 0:2

19 Daniel Pöltl 0:1

Details

