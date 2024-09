Ilzer SV unterliegt Tus Heiligenkreuz in hart umkämpftem Spiel mit 1:3

Details Sonntag, 01. September 2024 16:07

In der 5. Runde der steirischen Landesliga trafen der Hofmann Personal Ilzer SV und der Tus Heiligenkreuz am Waasen aufeinander - am Ende gelang es den Gästen, das Spiel mit einem 3:1-Sieg für sich zu entscheiden. Trotz eines frühen Treffers von Clemens Seifried für die Gastgeber, konnten Patrick Unterkircher und Jonas Schwarz für Tus Heiligenkreuz das Spiel drehen und den Auswärtssieg sichern.

Ein spannender Start für beide Teams

Das Spiel begann temporeich, und schon früh gab es die erste Riesenchance für die Ilzer. In der 11. Minute wurde Jonas Ferdinand Kohl nach einer schönen Kombination allein vor dem Torwart der Gäste freigespielt, doch sein Schuss traf nur die Stange. Nur wenige Augenblicke später folgte jedoch das erste Tor des Spiels. Clemens Seifried traf in der 12. Minute für den Ilzer SV und sorgte für den frühen Jubel der Heimfans.

Die Antwort von Tus Heiligenkreuz ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute konnte Patrick Unterkircher den Ausgleich erzielen, nachdem er die Abwehr der Gastgeber überwunden hatte. Ein kurzer Moment des Jubels in der 22. Minute für die Gäste wurde durch eine Abseitsentscheidung des Schiedsrichters zunichte gemacht. Bis zur Pause blieb es bei diesem ausgeglichenen Spielstand, auch wenn die Gäste durch einen Distanzschuss in der 32. Minute auffielen.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Ilzer SV weiterhin bemüht. In der 62. Minute konnte Dominik Weiß nach einer guten Kombination den Ball jedoch nur über das Tor setzen. Eine Minute später verpassten die Ilzer erneut eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß, als der Kopfball daneben ging.

Die Gäste nutzten ihre Chancen effektiver und gingen in der 65. Minute durch Jonas Schwarz mit 2:1 in Führung. Dies setzte die Ilzer unter Druck, die in der 86. Minute eine Doppelchance hatten: Lukas Ritter wurde geblockt und der Nachschuss von Nico Bauer wurde vom Torhüter der Gäste überragend pariert.

In der Schlussphase versuchte der Ilzer SV alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber es war erneut Patrick Unterkircher, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends den 3:1-Endstand für Tus Heiligenkreuz besiegelte. Trotz sieben Minuten Nachspielzeit blieb den Gastgebern keine Zeit mehr, um das Ergebnis noch zu korrigieren.

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Das war ein klassischer Selbstfaller, eine unnötige Niederlage. Wir hatten alles im Griff, verloren aber mit dem 1:1 den Faden und mussten somit diese Niederlage hinnehmen."

Landesliga: Ilz : Heiligenkreuz - 1:3 (1:1)

96 Patrick Unterkircher 1:3

65 Jonas Schwarz 1:2

20 Patrick Unterkircher 1:1

12 Clemens Seifried 1:0

