Fulminanter Auftritt: Der FC Gamlitz schenkt dem FC Schladming fünf Stück ein

In einem torreichen Spiel setzte sich der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz eindrucksvoll gegen den FC Hohenhaus Tenne Schladming durch. Die Gamlitzer dominierten die Partie von Anfang an und ließen den Gästen kaum eine Chance. Am Ende stand ein deutliches 5:0 auf der Anzeigetafel, was die Überlegenheit der Gastgeber klar widerspiegelte. Es scheint, dass das Werkl in Gamlitz nun zu laufen beginnt.

Petar Turkovic eröffnete den Torreigen

Frühe Führung für Gamlitz

Das Spiel begann mit einem unglücklichen Start für die Gäste. Bereits in der 4. Minute traf Petar Turkovic zur 1:0-Führung für den FC Gamlitz. Der Druck auf die Schladminger erhöhte sich, und in der 16. Minute sorgte Rok Kronaveter mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 30 Metern für das 2:0. Schladming hatte in der ersten Halbzeit wenig Zugriff und war in der Offensive ein Lüftchen. Eine Offensivaktion die Antonio Solaja jedoch nicht verwerten konnte war die einzige Ausbeute.

Ganz anders traten die Hausherren auf. Sie erspielten Chance um Chance. Dominik Oswald hatte in der 26. Minute eine Riesenmöglichkeit, rutschte jedoch unglücklich aus. Die Defensive von Schladming, angeführt von Torhüter Christian Krenn, konnte einige Angriffe abwehren, doch es war klar, dass die Mannschaft aus Gamlitz die Oberhand hatte.

Rok Kronavetter markierte einen Doppelpack

Nach der Halbzeitpause versuchte Schladming, das Spiel zu wenden, hatte jedoch weiterhin Schwierigkeiten, die Defensive von Gamlitz zu durchbrechen. In der 51. Minute erhielten die Gäste einen Eckball, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Eine gute Freistoßmöglichkeit in der 67. Minute blieb ebenfalls ungenutzt. Die erste Großchance für Schladming in der 61. Minute wurde von der Gamlitzer Abwehr vereitelt.

Gamlitz hingegen blieb weiterhin offensiv und dominierte das Spiel. In der 74. Minute erzielte Rok Kronaveter sein zweites Tor und erhöhte auf 3:0. Die Gastgeber ließen nicht nach und setzten Schladming weiterhin unter Druck. In der Schlussphase des Spiels drehten die Gamlitzer noch einmal richtig auf. Oswald traf in der 90. Minute zum 4:0, und nur eine Minute später erzielte Philip Bruno Fuchs das 5:0.

Die Gamlitzer Fans konnten zufrieden sein mit der Leistung ihrer Mannschaft, die sich in einer hervorragenden Form präsentierte und das Spiel klar dominierte. Besonders die Defensivarbeit und die effiziente Chancenverwertung waren Schlüssel zum Erfolg. Für Schladming bleibt die Erkenntnis, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt, um in der Liga bestehen zu können.

Stimme zum Spiel:

Franz Repolust, Sportchef Gamlitz:

"Wir haben gegen einen guten Gegner, der extrem dagegenhielt, gewonnen. Das 5:0 geht vollkommen in Ordnung. Gratulation an die Mannschaft, ich bin sehr zufrieden."

Landesliga: Gamlitz : Schladming - 5:0 (2:0)

93 Philip Bruno Fuchs 5:0

91 Dominik Oswald 4:0

74 Rok Kronaveter 3:0

16 Rok Kronaveter 2:0

4 Petar Turkovic 1:0

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Sven Dodlek, Rok Kronaveter, Murat Bajraj, Niko Drevensek, Martin Tolic, Markus Farnleitner, Danjel Kalemi, Nikola Daniel Jadric, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Ziga Pesjak, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Jonas Jauk



Trainer: Simon Dvorsak

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn - Marcel Lep, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Simon Petscharnig, Christoph Kollau, Andre Unterberger - Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer - Antonio Solaja



Ersatzspieler: Maximilian Gebauer, Akos Fodor, Lars Kabusch, Michael Kraft, Andreas Burgsteiner, Simon Oberhamberger



Trainer: Peter Halada

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

