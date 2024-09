Heimsieg im Schlagerspiel: SK Raiffeisen Fürstenfeld bezwingt SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch

Details Freitag, 06. September 2024 22:17

Im Schlagerspiel der Landesliga setzte sich der SK Raiffeisen Fürstenfeld eindrucksvoll mit 4:1 gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch durch. Schon in der ersten Halbzeit zeigte sich die Heimmannschaft überlegen und konnte durch Tore von Andreas Glaser und Philipp Wendler eine verdiente Führung herausspielen. Trotz eines Gegentreffers in der zweiten Hälfte konnte der SK Fürstenfeld seinen Vorsprung weiter ausbauen und einen deutlichen Sieg einfahren.

Lucas Wabnitz glänzte durch Paraden

Fürstenfeld erzielte mit dem ersten Torschuss einen Treffer

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte der SV Tillmitsch erste Offensivaktionen, konnte jedoch den gut positionierten Torhüter Lucas Wabnig von SK Fürstenfeld nicht überwinden. Die Gäste kamen durch hohe Bälle und zwei aufeinanderfolgende Ecken in der 20. Minute zu einigen Möglichkeiten, doch die Abwehr der Heimmannschaft stand sicher. Tillmitsch hatte in der 25. Minute eine Riesenchance durch Tobias Strahlhofer, aber Wabnig parierte souverän mit dem Fuß. Nur eine Minute später wäre Max Rauter alleine aufs Fürstenfelder Tor zu gelaufen - der Assistent hatte aber die Fahne oben.

Fürstenfeld war effizenter, und erzielte mit dem ersten Torschuss einen Treffer. Andreas Glaser erzielte nach einem Ballgewinn im vorderen Drittel das 1:0 (28. Minute) Kurz darauf, in der 32. Minute, zeigte die Heimmannschaft erneut ihre Stärke vor dem Tor: Nach einer gelungenen Kombination traf Glaser scharf unter die Latte. Diese starke Phase mündete schließlich in das 2:0, als Philipp Wendler in der 37. Minute eine präzise Flanke von Glaser eiskalt per Kopf verwertete.

Der SV Tillmitsch versuchte, vor der Pause noch einmal Druck zu machen, konnte jedoch keine weiteren Treffer erzielen. So ging es mit einer 2:0-Führung für den SK Fürstenfeld in die Halbzeit.

Andreas Glaser schlug wieder zu und traf zum 1:0

Die Platzverhältnisse wurden dem Spitzenspiel nicht gerecht

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Fürstenfeld blieb gefährlich und hatte die besseren Chancen. Ein Tor für den SV Tillmitsch wurde in der 53. Minute wegen Abseits zurückgepfiffen. Kurz darauf, in der 54. Minute, baute Fürstenfeld die Führung weiter aus – allerdings auf kuriose Weise: Ein Rückpass auf den Torhüter versprang - dies war den desolaten Platzverhältnissen geschuldet - und der Ball landete durch ein Eigentor von Markus Gröbacher im Netz, was das 3:0 bedeutete.

In der 65. Minute konnte der SV Tillmitsch den Anschlusstreffer erzielen. Tobias Strahlhofer nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr (Misslungener Rückpass) von Fürstenfeld und traf ins leere Tor zum 3:1. Doch das Team von Peter Stefan Hochleitner ließ sich davon nicht beeindrucken. Ein gefährlicher Schuss von Glaser verfehlte in der 87. Minute knapp das Tor.

Tobias Goldgruber setzte den Schlusspunkt

In den letzten Minuten des Spiels setzte Fürstenfeld den Schlusspunkt. Nach einem missglücktem Zuspiel von Torhüter Gröbacher auf Bostjan Bizjak ging Tobias Goldgruber voll drauf, machte einen Haken nach innen und schob den Ball ins leere Tor. Das 4:1 für Fürstenfeld war auch gleichzeitig der Endstand.

Mit diesem klaren Erfolg bestätigt der SK Raiffeisen Fürstenfeld seine Titelambitionen fügt dem bisher ungeschlagenen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch die erste Niederlage der Saison zu. Die Elf von Bernd Windisch bleibt aber trotzdem Spitzenreiter in der Liga.

Stimmen zum Spiel:

MMag. Peter Hochleitner, Trainer Fürstenfeld:

"Das Ergebnis ist vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen. Die Partie war sehr eng, wir haben in den richtigen Momenten die Tore erzielt. Wir wollten den Sieg mehr als Tillmitsch, das war der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben alles was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, umsetzen können. Gratulation an meine Mannschaft."

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war eine verdiente Niederlage, aber definitiv nicht in dieser Höhe. Es war aber trotzdem ein gutes Spiel von uns. Der Fokus liegt jetzt auf dem Steirer-Cup-Spiel gegen Bad Schwanberg, wir wollen unbedingt in die nächste Runde aufsteigen."

Landesliga: Fürstenfeld : SV Tillmitsch - 4:1 (2:0)

97 Tobias Goldgruber 4:1

65 Tobias Strahlhofer 3:1

54 Eigentor durch Markus Gröbacher 3:0

37 Philipp Wendler 2:0

28 Andreas Glaser 1:0

