SV Lebring dreht in Halbzeit 2 auf und schlägt SV Lafnitz II

Der SV Lebring konnte sich in einem packenden Aufeinandertreffen der Landesliga einen verdienten 3:1-Sieg gegen SV Lafnitz II holen. Dabei stand es zur Halbzeit noch 1:1, doch in der zweiten Halbzeit drehte SV Lebring auf und sicherte sich letztendlich die drei Punkte.

Ladehemmung beendet: Jonas Lang trifft wieder

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach einem soliden Start auf beiden Seiten fiel das erste Tor in der 29. Minute zugunsten der Gastgeber. Florian Ferk, der Kapitän von SV Lebring, erzielte das 1:0 mit einem gut platzierten Schuss.

Die Antwort von SV Lafnitz II ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits drei Minuten später, in der 32. Minute, konnte Maro Vrdoljak zum 1:1 ausgleichen. Ein sauber herausgespielter Angriff führte zu diesem wichtigen Treffer. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Ergebnis, obwohl beide Teams weiterhin Chancen hatten, die Führung zu übernehmen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste endete. SV Lebring zeigte sich weiterhin angriffslustig und drängte auf den erneuten Führungstreffer. In der 62. Minute kam es dann zu einem entscheidenden Moment im Spiel: Ein Elfmeter wurde für SV Lebring gegeben. Jonas Lang trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zur 2:1-Führung in der 63. Minute.

In der Folgezeit bemühte sich SV Lafnitz II um den Ausgleich, doch die Abwehr von SV Lebring stand sicher und ließ keine klaren Torchancen zu. Stattdessen konnte der Gastgeber seine Führung weiter ausbauen. In der 78. Minute erzielte Nikica Filipovic das 3:1 und brachte damit die Entscheidung zugunsten von SV Lebring.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): „Aufgrund der Defensivleistung der gesamten Mannschaft in der zweiten Halbzeit hat Lebring verdient gewonnen. Wir müssen lernen, Duelle anzunehmen und diese dann zu gewinnen.“

Thomas Böcksteiner (Sportlicher Leiter Lebring): "Das war ein verdienter 3:1-Sieg gegen Lafnitz 2. Die Gäste waren aufgrund der Länderspielpause der KM 1 durch einige Profis verstärkt. Nichts desto trotz konnten wir den dritten Sieg in Folge feiern. Fußball ist ein Spiel und wir spielen. Das macht Freude."

Landesliga: Lebring : Lafnitz II - 3:1 (1:1)

78 Nikica Filipovic 3:1

63 Jonas Lang 2:1

32 Maro Vrdoljak 1:1

29 Florian Ferk 1:0

