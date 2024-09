Dominik Weiss sichert Ilzer SV knappen Sieg gegen TUS Bad Waltersdorf

Details Freitag, 06. September 2024 23:01

In einem spannenden Derby der steirischen Landesliga setzten sich die Gäste des Ilzer SV knapp mit 1:0 gegen die Gastgeber von TUS Bad Waltersdorf durch. Dominik Weiss erzielte das entscheidende Tor per Elfmeter in der 36. Minute.

Ilzer SV dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem klaren Übergewicht für die Gäste aus Ilz. Bereits in der ersten Minute erspielte sich Ilzer SV den ersten Eckball, der aber nichts einbrachte. Die Gäste drückten früh auf das Tempo und setzten Bad Waltersdorf von Anfang an unter Druck. In der 12. Minute die erste gute Chance: Eine gut getimte Flanke von Christoph Gruber findet den Kopf von Alexander Pieber, der Ball geht aber knapp drüber. Nur vier Minuten später hatte Dominik Weiss eine weitere Chance, doch auch diese blieb ungenutzt, als Stefan Gölles den Ball über das Tor köpfelte.

In der 17. Minute zeigte Clemens Seifried seine Klasse mit einem kraftvollen Schuss, der jedoch auch nicht den gewünschten Erfolg brachte. Die Gastgeber kamen erst in der 21. Minute zu ihrer ersten nennenswerten Möglichkeit. Doch der Torhüter der Gäste parierte den Freistoß gekonnt. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit machte Ilz weiter Druck. Eine Riesenchance in der 32. Minute ließ das Tor schon erahnen, bevor es dann in der 36. Minute tatsächlich soweit war: Dominik Weiss verwandelte einen Elfmeter souverän zur 1:0 Führung für Ilzer SV.

Bad Waltersdorf bekam in der 39. Minute die Chance durch einen Eckball, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Die Gäste dominierten weiterhin das Spielgeschehen und gingen mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Vergebliche Chancen und solide Abwehr

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nur wenig. Ilz blieb das aktivere Team und erspielte sich in der 51. Minute einen Eckball, der jedoch nichts Zählbares einbrachte. Eine Top-Chance bot sich den Gästen in der 52. Minute, als Clemens Seifried eine präzise Flanke in den Strafraum brachte und Stefan Gölles den Ball volley nahm. Ein Verteidiger von Bad Waltersdorf konnte jedoch in letzter Sekunde klären.

Auch in der 55. Minute zeigte Ilz, dass sie nicht nachließen. Alexander Pieber lief allein auf den Torhüter zu, doch dieser zeigte eine starke Leistung und verhinderte das zweite Tor. Bad Waltersdorf bemühte sich um den Ausgleich und hatte in der 68. Minute eine gute Freistoßposition, konnte diese aber nicht nutzen. Lukas Bernhard Schloffer köpfte in der 69. Minute knapp über das Tor und ließ damit eine weitere Möglichkeit ungenutzt.

In den Schlussminuten intensivierte Ilzer SV nochmals ihre Bemühungen und kam in der 73. Minute zu einer Riesenchance, gefolgt von einem Freistoß in der 74. Minute. Eine weitere Großchance in der 84. Minute blieb jedoch ebenfalls ungenutzt. Trotz dieser verpassten Möglichkeiten reichte es für den Ilzer SV, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Zwar hatten wir auch die Chance auf das 1:0 und den Ausgleich, allerdings geht der Sieg aufgrund der Anzahl der Chancen für Ilz wohl in Ordnung." Christof Seidl (Trainer Ilz): " Ein intensives und teilweise sehr zerfahrenes Derby können wir verdientermaßen zu unseren Gunsten entscheiden. Eigentlich hätten wir den Sack schon sehr früh zumachen müssen, jedoch vergaben wir mehrere Hunderter. Zählen tut schlussendlich der Sieg aber auch so."

Landesliga: Waltersdorf : Ilz - 0:1 (0:1)

36 Dominik Weiss 0:1

