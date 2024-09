SC Kalsdorf entführt drei Punkte vom SV Frohnleiten

Details Freitag, 06. September 2024 23:14

In einer hart umkämpften Partie der Landesliga setzte sich der SC Kalsdorf mit 2:0 gegen den SV Frohnleiten durch. Die erste Halbzeit blieb torlos, doch in der zweiten Spielhälfte fanden die Gäste ihren Rhythmus und erzielten zwei entscheidende Treffer durch Daniel Steinwender und Gregor Grubisic.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Teams. Dementsprechend dauerte es bis zur 28. Minute, bis die Heimelf ihren ersten guten Abschluss verbuchen konnte. Dies war ein Zeichen dafür, dass der SV Frohnleiten durchaus bereit war, sich gegen die favorisierten Kalsdorfer zu behaupten. Bis zur Halbzeitpause blieb es jedoch bei einem torlosen Remis.

Entscheidende zweite Hälfte

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Mannschaften mit frischer Energie aus der Kabine. In der 50. Minute jubelten die Kalsdorfer bereits über ein Tor, das jedoch aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Dies sollte jedoch nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch kommen sollte.

In der 56. Minute war es dann soweit: Daniel Steinwender brachte den SC Kalsdorf mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Heimelf versuchte, zurück ins Spiel zu finden und hatte in der 66. Minute ihre große Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Nur neun Minuten später, in der 75. Minute, erhöhte Gregor Grubisic für die Gäste auf 2:0. Mit diesem Treffer war die Partie praktisch entschieden, da die Gastgeber in den verbleibenden Minuten keine nennenswerten Möglichkeiten mehr kreieren konnten.

Stimmen zum Spiel:

Bono Vucic (Spieler Frohnleiten): "Unser Einsatz wird bis dato noch nicht belohnt. Wir werden aber nächste Woche wieder voll angreifen, um endlich Punkte zu machen. Ich wünsche unseren verletzten Spielern eine baldige Genesung - wir haben ja doch sehr viele Ausfälle."

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Wir nehmen die drei Punkte natürlich sehr gerne mit. Uns war klar, dass es in Frohnleiten harte Arbeit wird, um etwas mitzunehmen. Das hat sich auch in der ersten Halbzeit gezeigt. Die Jungs haben aber nicht nachgelassen und sich mit dem Tor und später mit dem Sieg belohnt. Ich denke, dass der Sieg und die drei Punkte auch in Ordnung gehen und verdient sind."

Landesliga: Frohnleiten : Kalsdorf - 0:2 (0:0)

75 Gregor Grubisic 0:2

56 Daniel Steinwender 0:1

