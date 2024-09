Glanz(tat): Später Doppelpack bringt den Sieg: UFC Fehring schlägt Kindberg-Mürzhofen

Details Freitag, 06. September 2024 23:25

In einem packenden Spiel der Landesliga setzte sich UFC Fehring gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen mit 3:2 durch. Die Partie bot zahlreiche aufregende Momente und eine dramatische Schlussphase, die den Fans beider Lager den Atem raubte. Denn, bis zur 83. Minute führten die Gäste mit 1:2 - danach kam der Auftritt von Felix Glanz. Er stellte sich als entscheidender Spieler heraus und führte sein Team mit zwei späten Toren zum Sieg.

Felix Glanz avancierte zum Matchwinner - er traf in der Schlussphase zweimal

Früher Rückstand und Ausgleich vor der Pause

Die Begegnung begann temporeich und bereits in der 27. Minute konnte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen durch Manuel Trost in Führung gehen. Trost nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von UFC Fehring und traf zum 0:1. Fehring war durch den Rückstand kurz geschockt, fand aber allmählich zurück ins Spiel.

Kurz vor der Halbzeitpause bot sich UFC Fehring die große Chance zum Ausgleich, als ihnen in der 44. Minute ein Elfmeter zugesprochen wurde. Josip-Domagoj Hranilović trat an und verwandelte sicher zum 1:1, was den Halbzeitstand markierte. Mit diesem Tor schöpfte Fehring neuen Mut und ging mit Rückenwind in die Kabine.

Dramatische Schlussphase und entscheidende Treffer

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, doch in der 63. Minute schlug Kindberg-Mürzhofen erneut zu. Jonas Sander erzielte das 1:2 für die Gäste und brachte seine Mannschaft wieder in Führung. UFC Fehring ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und spielte weiter nach vorne, um den erneuten Ausgleich zu erzielen.

In der 83. Minute war es dann erneut Felix Glanz, der zum Held des Tages avancierte. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 2:2 und brachte Fehring zurück ins Spiel. Doch Glanz war noch nicht fertig. In der letzten Spielminute, der 90. Minute, sorgte er für den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seinem Team somit den hart umkämpften Sieg.

Die fünfminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore mehr, und so endete die spannende Begegnung mit einem knappen, aber verdienten Sieg für UFC Fehring. Mit diesem Erfolg konnte Fehring wichtige Punkte in der Tabelle sammeln, während Kindberg-Mürzhofen trotz einer starken Leistung mit leeren Händen dasteht.

Stimmen zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Wenn du bis zur 82. Minute 2:1 führst darfst du das Spiel zumindest nicht mehr verlieren! Wir hatten Möglichkeiten auf das 3:1 aber durch zwei riesige Fehler in der Defensive haben wir die Punkte noch aus der Hand gegeben! Das ist absolut ärgerlich weil es uns ja nicht zum ersten Mal passiert."

Landesliga: Fehring : Kindberg-Mürz. - 3:2 (1:1)

94 Felix Glanz 3:2

83 Felix Glanz 2:2

63 Jonas Sander 1:2

46 Josip-Domagoj Hranilovic 1:1

27 Manuel Trost 0:1

Aufstellungen:

Fehring: Elias Baumgartner - Denis Topolovec, Alan Kaucic, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic (K), Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz, Marc Geigl, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Timo Zieser, Tobias Höber, Artem Marchenko, Benjamin Glanz, Paul Leitgeb, Christopher Spanring



Trainer: Saso Kupcic

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Michael Budl - Patrick Ritzinger, Kai Tösch, Thomas Schnittler, Martin Gschiel - Stefan Putzi, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Jonas Sander - Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Ian Krenn, Andreas Hofbauer, Jakob Pinitsch, Marco Holzer, Noel Kaltenegger, Patrick Leitner



Trainer: Rene Pitter

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

