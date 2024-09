Effizienter ASK Köflach schlägt die Eggendorf/Hartberg Amateure

Details Samstag, 07. September 2024 23:32

In einem spannenden Spiel der 6. Runde der Landesliga konnte sich ASK Mochart Köflach mit einem 2:0-Sieg gegen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure von Trainer Marcus Karner, der unter der Woche als neuer Cheftrianer der Hartberger in der Bundesliga präsentiert wurde, durchsetzen. Während die Gäste aus Hartberg spielerisch überlegen schienen, nutzten die Hausherren ihre Chancen effizienter und erzielten die entscheidenden Tore.

Frühe Führung für Köflach

Beide Mannschaften zeigten sich von ihrer kämpferischen Seite, doch es war Köflach, das die erste große Möglichkeit in einen zählbaren Erfolg ummünzte. In der 36. Minute gelang es Fabio Pistrich, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen und somit die 1:0-Führung für die Hausherren zu markieren. Pistrich nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Hartberg eiskalt aus und brachte sein Team in Front.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften. Trotz der spielerischen Überlegenheit der Gäste, die mehr Ballbesitz und einige vielversprechende Angriffe vorzuweisen hatten, fehlte ihnen die letzte Präzision im Abschluss. Köflach hingegen zeigte sich kaltschnäuziger vor dem Tor und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Ein Stangenschuss kurz vor der Pause verdeutlichte, dass die Hausherren dem zweiten Treffer näher waren als die Gäste dem Ausgleich.

Entscheidung in der zweiten Hälfte

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Die Gastgeber verlegten sich zunehmend aufs Kontern und warteten geduldig auf ihre Gelegenheiten. In der 69. Minute war es dann Marko Jelic, der die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Nach einem schnellen Angriff schloss Jelic eiskalt ab und erhöhte auf 2:0 für Köflach. Dies war bereits die Vorentscheidung, da die Gäste es nicht schafften, ausreichend Druck aufzubauen, um die Abwehr der Hausherren noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Stimme zum Spiel:

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Unsere Mannschaft hat ein weiteres Mal in einem hohen Maß ihre Qualitäten unter Beweis gestellt! Das Spiel hatte die eindeutige Charakteristik, dass wir gefordert waren im Ballbesitz Lösungen zu finden, trotz katastrophaler Platzbeschaffenheit, was uns auch immer wieder gelang was die Statistik an Torabschlüssen und Strafraumaktionen und eine Vielzahl an Standards belegte! Leider mussten wir mit einem irregulären Treffer ab der 34. Minute einem Rückstand hinterherlaufen! Auch danach und über die gesamte Spielzeit waren wir bemüht, das Spiel zu korrigieren! Unmittelbar vor dem 0:2 hatten wir die Top-Möglichkeit auf den Ausgleich. Danach wurde es schwer,

der Gegner nütze dann geschickt die Möglichkeit des Zeitspiels. Wir gratulieren dem ASK Köflach zu drei Punkten und freuen uns auf das bevorstehende Topspiel gegen den SV Lebring."

Landesliga: Köflach : Eggendorf/Hartberg - 2:0 (1:0)

69 Marko Jelic 2:0

36 Fabio Pistrich 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.