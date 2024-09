Heiligenkreuz-Obmann Obendrauf nach der Niederlage im Stiefingtalderby: "Der Trainer hat falsch aufgestellt!"

Details Montag, 09. September 2024 10:25

18 Jahre mussten die Fans auf das Stiefingtal-Derby warten. Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit. In einem spannenden und sehr rassigen Spiel setzte sich der ASV Allerheiligen gegen den Tus Heiligenkreuz mit einem souveränen 3:1 durch. Schon in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen für den Erfolg und führten mit 3:0. Trotz eines Anschlusstreffers konnte Heiligenkreuz nicht mehr zurückschlagen und musste sich am Ende geschlagen geben. Auch wenn das Ergebnis nicht für alle zufriedenstellend war, freuten sich die 600 Besucher über ein Fußballfest.

Maximillian Sieber (hier noch im RL-Duell gegen Gleisdorf) traf zur Führung

Frühe Führung für Allerheiligen mit zwei Assists von Polanec

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den ASV Allerheiligen. Bereits in der dritten Minute brachte Maximilian Michael Sieber sein Team nach einer präzisen Ecke von Alen Polanec per Kopf in Führung. Die frühe Führung gab den Gästen Sicherheit und sie dominierten das Spielgeschehen. Der Tus Heiligenkreuz versuchte, zurück ins Spiel zu finden, und hatte in der neunten Minute eine gute Chance durch Patrick Unterkircher, doch der Linienrichter entschied auf Abseits. In der zwölften Minute war es Jonas Janetzko, der nach einem Zuspiel von Polanec den Vorsprung auf 2:0 ausbaute.

In der 21. Minute gelang dann dem Tus Heiligenkreuz der ersehnte Anschlusstreffer. Nach einem abgefälschten Eckball landete der Ball bei Goran Kupresak, der zum 1:2 verkürzte.

Die Gallier zeigten sich weiterhin effizient und erhöhten in der 36. Minute durch Stjepan Igrec nach einer Vorlage von Denis Tubic auf 1:3. Das Spiel schien bereits zu diesem Zeitpunkt entschieden, doch die Gastgeber gaben sich dennoch nicht auf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich auch noch Matej Pucko - er wurde durch Jure Pihler ersetzt.

Heiligenkreuz kämpft, kann aber nicht mehr aufholen

In der zweiten Halbzeit kontrollierte der ASV Allerheiligen das Spiel und ließ den Tus Heiligenkreuz kaum zur Entfaltung kommen. Tubic versuchte in der 60. Minute erneut, den Torhüter Marko Klasinc zu überwinden, doch dieser parierte sicher. Die Gastgeber versuchten immer wieder, mit hohen Bällen die Abwehrreihe der Gäste zu überwinden, fanden aber keinen Weg, um gefährlich vor das Tor zu kommen.

In der 84. Minute musste Heiligenkreuz bereits den dritten Spieler mit Oberschenkelproblemen auswechseln, was die Angriffsbemühungen weiter schwächte. Trotzdem kam die Thier-Elf noch zu einer dicken Möglichkeit Jonas Schwarz setzte Ziga Skoflek in der 87. Minute gut in Szene, doch der Schlussmann von Allerheiligen, Marino Hamer, parierte stark. Kurz vor Schluss hatte Allerheiligen nochmals Pech, als Michael Sieber nur die Stange traf.

Der ASV Allerheiligen brachte die Führung souverän über die Zeit und gewann das Stiefingtal Derby verdient mit 3:1. Heiligenkreuz zeigte Kampfgeist, konnte aber die Abwehr der Gäste nicht ausreichend durchbrechen, um das Spiel noch zu drehen. Mit diesem Sieg sicherte sich Allerheiligen wichtige Punkte in der Landesliga und festigte den vierten Tabellenrang. Heiligenkreuz rutscht um vier Plätze ab und liegt nun an zehnter Stelle.

Heiligenkreuz-Coach Johannes Thier wird von seinem Obmann wegen der Aufstellung kritisiert

Stimmen zum Spiel:

Georg Obendrauf, Obmann Heiligenkreuz:

"Allerheiligen war technisch besser. Wir haben leider unsere Leistung nicht abrufen können. Ich denke, dass unser Trainer falsch aufgestellt hat. Er hat eine intakte Abwehr zerissen, ich verstehe überhaupt nicht warum. Deshalb bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Allerheiligen hat aber verdient gewonnen, ich gratuliere den Gegnern zum Sieg."

Reinhard Hohl, Obmann Allerheiligen:

"Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben. Das Spiel war schwierig, Heiligenkreuz hat hinten gut verteidigt. Es war eine gewisse Anspannung zu spüren, es ist aber trotzdem sehr ruhig und absolut fair gewesen. Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen, weil wir mehr Spielanteile und Chancen hatten und diese auch besser genützt haben."

Landesliga: Heiligenkreuz : Allerheiligen - 1:3 (0:3)

36 Stjepan Igrec 1:3

20 Goran Kupresak 1:2

12 Jonas Janetzko 0:2

3 Maximilian Michael Sieber 0:1

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Matej Radan - Erman Bevab, Goran Kupresak, Bence Latyak, Maximilian Kohlfürst, Johannes Driesner (K) - Matej Pucko, Xaver Herzog, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek



Ersatzspieler: Marko Klasinc, Jure Pihler, Jure Jevsenak, Jonas Schwarz, Georg Schantl



Trainer: Mag. Johannes Thier

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Adebola Emwenghare, Boris Planeta, Nino Emanuel Hartweger, Denis Tubic, Julian Janetzko - Maximilian Michael Sieber, Sally Christian Preininger, Alen Polanec - Jonas Janetzko, Stjepan Igrec



Ersatzspieler: Aldin Malagic, Sombat Spieß, Anto Jelec, Leon Martincevic, Antonio Paunescu, Dorijan Bakek



Trainer: Zoran Begic , BEd

by René Dretnik

Fotos: Stückler und RIPU-Sportfotos

