Steirer-Cup - SV Fohnsdorf tapfer, aber chancenlos: FC Kindberg-Mürzhofen siegt klar mit 9:2

In der dritten Runde des Steirer-Cups traf der Gebietsligist SV RBK Fohnsdorf auf den klar favorisierten Landesligisten FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Vor 150 Zuschauern in Fohnsdorf wehrte sich der krasse Außenseiter tapfer, musste sich jedoch am Ende deutlich mit 2:9 geschlagen geben.

Frühe Führung für den Außenseiter - dann dreht der Landesligist auf

Der Start verlief überraschend für die Hausherren. Bereits in der 9. Minute nutzte Tobias Reiter ein Missverständnis in der Abwehr von Kindberg-Mürzhofen aus und brachte Fohnsdorf mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Schon in der 18. Minute glich Peter Frühwirth für die Gäste aus, und in der Folge übernahm der Landesligist zunehmend die Kontrolle.

Andreas Hofbauer drehte das Spiel in der 29. Minute mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckball, und nur sechs Minuten später erhöhte Noel Kaltenegger mit einem Distanzschuss auf 3:1. Fohnsdorf zeigte sich jedoch kämpferisch und kam kurz vor der Halbzeit durch Kevin Krenn auf 2:3 heran. Doch noch vor dem Pausenpfiff stellte Manuel Trost mit einem flach geschossenen Freistoß den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her – 4:2 für die Gäste.

Am Ende gewinnt der Favorit souverän

In der zweiten Halbzeit war der Klassenunterschied dann deutlich sichtbar. Fohnsdorf kämpfte zwar weiter, doch Kindberg-Mürzhofen kombinierte nach Belieben und erhöhte das Tempo. Peter Frühwirth sorgte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer für das 5:2. Danach rollte die Angriffsmaschinerie des Landesligisten: Tore von Frühwirth, Marco Holzer (68., 82.) und Florian Hoppl (81.) machten das Ergebnis am Ende deutlich.

Trotz der klaren Niederlage verdient der Gebietsligist Fohnsdorf Anerkennung für seinen Einsatz. Die Mannschaft gab alles und zeigte vor allem in der ersten Halbzeit Herz. Doch letztlich setzte sich der Favorit verdient durch und steht nun sicher in der vierten Runde des Steirer-Cups.

Für den SV Fohnsdorf endet das Abenteuer Steirer-Cup, während der FC Kindberg-Mürzhofen den nächsten Gegner erwartet und weiter vom Cup-Erfolg träumen darf.

Aufstellungen:

SV Fohnsdorf - FC Kindberg-Mürzhofen 2:9 (2:4)

SV "RBK" Fohnsdorf: David Szakaly, Daniel Agachi, Jure Tomic, Selmir Bakic, Tomi Kirschner, Tobias Reiter, Kevin Krenn (K), Justin Kolitsch, Benjamin Vollmann, Filip Ilic, Lukas Kriechbaum

Ersatzspieler: Matteo Peischler, Paul Pichler, Ahmed Al Mohamed, Dorian Siegfried Fritz, Etienne Hölzl, Marco Deutschmann

Trainer: Emanuel Schalk

- FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Nico Tockner - Patrick Ritzinger, Andreas Hofbauer, Dominik Leitner, Kai Tösch - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Noel Kaltenegger - Marco Holzer, Peter Frühwirth

Ersatzspieler: Ian Krenn, Markus Pirchegger, Florian Hoppl, Jonas Sander, Martin Gschiel

Trainer: Rene Pitter Bericht Florian Kober

