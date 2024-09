Marsch an die Spitze: Fürstenfeld besiegt Kalsdorf und krallt sich die Tabellenführung

Details Freitag, 13. September 2024 21:25

Der SK Raiffeisen Fürstenfeld triumphierte mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen den SC Kalsdorf. Bereits früh in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg. Die Kalsdorfer kämpften tapfer und konnten in der zweiten Halbzeit verkürzen, doch letztlich setzten sich die Gäste durch. Eine ereignisreiche Partie, die von der ersten bis zur letzten Minute Spannung bot. Die Elf von Peter Hochleitner lacht nun von der Tabellenspitze.

Oliver Bacher traf nach Assist von Philipp Wendler zum 0:1

Starke Anfangsphase der Gäste

Mit viel Selbstbewusstsein reiste der SK Fürstenfeld nach Kalsdorf, um ihre ungeschlagene Serie fortzusetzen. Das Spiel begann furios, als bereits in der fünften Minute Oliver Bacher nach Vorlage von Philipp Wendler den Ball im Tor der Kalsdorfer unterbrachte. Die frühe Führung setzte die Kalsdorfer unter Druck, die sich jedoch nicht geschlagen geben wollten.

Die Gäste aus Fürstenfeld zeigten sich weiterhin dominant und erhöhten nur 19 Minuten später. Andreas Wilfling setzte sich über die linke Seite durch, legte quer auf Andreas Glaser, der einen Gegenspieler stehen ließ und den Ball in die Maschen schoss. Damit stand es nach 24 Minuten 2:0 für die Gäste, die das Spiel zu diesem Zeitpunkt klar kontrollierten.

Der SC Kalsdorf hatte in der ersten Halbzeit nur wenige Chancen. Ganz anders als die Gäste: Eine gute Gelegenheit ergab sich in der 30. Minute, als Daniel Fritz per Kopfball den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Die Fürstenfelder verteidigten geschickt und ließen den Kalsdorfern kaum Raum für gefährliche Aktionen, so ging es mit der verdienten 0:2 Pausenführung in die Kabinen.

Kalsdorf schlägt zurück, doch Fürstenfeld macht den Sack zu

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Kalsdorfer eine deutliche Leistungssteigerung. In der 53. Minute gelang es Daniel Steinwender mit einem präzisen flachen Schuss ins Eck, den Anschlusstreffer für die Kalsdorfer zu erzielen. Das Spiel war wieder offen und die Gastgeber schöpften neue Hoffnung.

Der SC Kalsdorf drängte auf den Ausgleich, doch die Gäste aus Fürstenfeld standen defensiv stabil. Die Partie blieb spannend bis in die Schlussphase, in der der SK Fürstenfeld schließlich den entscheidenden Treffer setzte. In der 90. Minute nutzte Vito Mörec eine Vorlage von Sebastian Ritter und erzielte das 3:1 für die Gäste. Ritter lief von der Mittellinie alleine auf das leere Tor zu und legte quer auf Mörec, der den Ball mit Mühe ins Tor brachte.

Kalsdorf-Coach Jörg Schirgi sah die rote Karte nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Aufregung. In der Nachspielzeit erhielt Kalsdorfs Trainer Jörg Schirgi eine rote Karte, was die Frustration bei den Gastgebern noch weiter verstärkte. Der Schlusspfiff in der 96. Minute besiegelte den 3:1-Auswärtssieg des SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Mit diesem Erfolg klettert der SK Raiffeisen Fürstenfeld an die erste Stelle in der Landesliga und bleibt weiterhin ungeschlagen. Der SC Kalsdorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

Stimmen zum Spiel:

Peter Hochleitner, Trainer Fürstenfeld:

"Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir waren in der ersten Halbzeit klar die stärkere Mannschaft, hätten höher führen müssen. Haben unsere Chancen ein wenig leichtfertig vergeben. Das hätte sich in der zweiten Hälfte bald gerecht, da haben wir nicht mehr richtig ins Spiel gefunden. Wir hatten in dieser Phase auch Glück, dass wir keinen Ausgleich eingefangen haben. Schlussendlich war der Sieg aber aufgrund des ersten Spielabschnitts aber gerecht."

Landesliga: Kalsdorf : Fürstenfeld - 1:3 (0:2)

94 Vito Mörec 1:3

53 Daniel Steinwender 1:2

24 Andreas Glaser 0:2

5 Oliver Bacher 0:1

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz - Timotej Mate, Vedran Vrhovac, Mario Pilz, Dominik Derrant (K) - Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Damjan Poposki, Gregor Grubisic, Luca Pichler



Ersatzspieler: Nik Sturm, Raphael Glanznig, Duje Lozic, Kristijan Zagorec, Florian Merovci, Robin Frühwirth



Trainer: Mag. Jörg Schirgi

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling, Gregor Zelko - Jan Meimer, Oliver Bacher, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Fabian Wonisch - Philipp Wendler, Andreas Glaser (K)



Ersatzspieler: Johannes Sauer, Tobias Goldgruber, Maximilian Mittendrein, Jan Felix Ritter, Peter Kandlhofer, Vito Mörec



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

