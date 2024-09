Tillmitsch-Sportchef-Hofer nach der Niederlage gegen Köflach: "Wenn du gewinnen willst, musst du ein Tor machen!"

Details Freitag, 13. September 2024 22:24

Im Aufeinandertreffen zweier Spitzenmannschaftenkonnte sich der ASK Köflach mit 2:0 gegen den SV Tillmitsch durchsetzen. In einer hart umkämpften Partie, die von beiden Seiten leidenschaftlich geführt wurde, war es letztendlich die Effizienz der Gäste, die den Ausschlag gab. Während die Hausherren mehr vom Spiel hatten und zahlreiche Möglichkeiten vergab, nutzte Köflach seine Chancen und sicherte sich die drei Punkte.

Leonid Tafolli stand unter Dauerbeschuss

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der Anfangsphase versuchten beide Teams, Akzente zu setzen. Die Gäste aus Köflach hatten in der dritten Minute die erste gefährliche Aktion, als Markus Gröbacher vor Fabio Pistrich klären musste. Jetzt wendete sich das Blatt und Tillmitsch übernahm das Kommando. Köflachs Keeper Leonid Tafolli stand unter Dauerbeschuss - es wurde ihm nicht langweilig.

Zweimal scheiterte Tobias Strahlhofer und auch ein Kopfball von Timotej Polanc verfehlte knapp das Tor. Kurz vor der Halbzeit hatte Tillmitsch noch eine gute Möglichkeit, als Phillip Porsch nach einer Flanke freistehend zum Schuss kam, den Ball jedoch ins angrenzende Kornfeld jagte. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Laufduell: Tobias Strahlhofer gegen Ben Schweinzer

Köflach zeigt Effizienz in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht wesentlich. Beide Teams kamen zu Abschlüssen, die jedoch von den Torhütern ohne größere Probleme pariert werden konnten. In der 63. Minute versuchte Pistrich fast von der Grundlinie zu treffen, doch Gröbacher konnte mit Mühe parieren. Tillmitsch blieb weiterhin die aktivere Mannschaft, doch es waren die Gäste, die in der 76. Minute aus dem Nichts in Führung gingen.

Marko Jelic (im Duell mit Phillip Posch) trifft

Ein Einwurf rutschte im Sechzehner durch, und Marko Jelic nutzte die Gelegenheit, um aus zehn Metern den Ball volley in die Maschen zu hämmern. Kurz darauf hätte Tillmitsch fast den Ausgleich erzielt, doch Tafolli konnte einen Abschluss von Strahlhofer mit einer Hand klären. Köflach hatte in der 82. Minute die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, als Pistrich von links in den Sechzehner zog und sein Schlenzer knapp am Tor vorbeiging.

Matej Cevid vs. Filip Smoljan

In der 87. Minute gelang den Gästen dann das entscheidende Tor. Julian Kohlbacher holte aus einer aussichtslosen Situation einen Eckball heraus, den Luca Pistrich perfekt auf den Kopf seines Bruders Fabio Pistrich brachte, der den Ball im langen Eck unterbrachte. Die Hausherren warfen in den letzten Minuten alles nach vorne, doch Tafolli zeigte bei einem Kopfball eine Wahnsinnsparade und sicherte damit den Sieg für Köflach.

Mit dem Schlusspfiff stand es 2:0 für die Gäste, die damit ihre Erfolgsserie fortsetzen konnten. Trotz einer kämpferischen Leistung und zahlreicher Chancen konnte der SV Tillmitsch keine Punkte aus diesem Spiel mitnehmen. Der ASK Köflach zeigte sich hingegen effizient und nutzte die wenigen Gelegenheiten, um den Sieg zu sichern.

David Schloffer vs. Julian Kohlbacher

Stimmen zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das Spiel kann man relativ einfach zusammenfassen. Das war ein klassischer Selbstfaller."

Marcel Hofer, Sportchef Tillmitsch:

"70 % Ballbesitz, 15 Torschüsse - Statistiken sind zwar schön, gewinnen aber kein Spiel. Wenn du gewinnen willst, musst du ein Tor machen. Dem Gegner ist es gelungen, mit einer Standardsituation und einem Torschuss 0:2 zu gewinnen. Gratulation an Köflach."

Goran Milicevic, Sportchef Köflach:

zum Spiel...

"Heute haben wir aus einer Chance zwei Tore gemacht. Ein Eckball ist nämlich keine Torchance.

zur Kulisse...

"Das war heute ein Amateurspiel mit einer Profi-Kulisse. Ich möchte den Funktionären, die dies ermöglicht haben, ein großes Kompliment aussprechen. Ein wunderschönes Stadion, ein sehr faires Publikum und ein - trotz des Wetters überragender Platz. Für mich ist das die schönste Fußballkulisse in der gesamten Landesliga!"

zu seiner Mannschaft...

"Zum Abschluß möchte ich meiner Mannschaft zur hervorragenden taktischen Leistung gratulieren. Genauso müssen wir weitermachen. Unser Weg zum Erfolg führt nur über die taktische Disziplin!"

Landesliga: SV Tillmitsch : Köflach - 0:2 (0:0)

87 Fabio Pistrich 0:2

76 Marko Jelic 0:1

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Simon Nosa Salami Nelson (85. Babic), Cedric Ulrich, Pascal Michael Zisser - Erich Baumann, Philipp Posch (K), David Kevin Schloffer (78- Radai), Philipp Sick, Tobias Strahlhofer, Timotej Polanc - Filip Smoljan

ASK Mochart Köflach: Leonid Tafolli - Lukas Martin Schusteritsch, Ben Schweinzer, Luca Pistrich, Matej Cevid - Jakob Frauwallner, Bozo Kosorcic (K), Julian Kohlbacher - Niko Salika (HZ Josipovic), Fabio Pistrich, Marko Jelic

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos (Galerie)

