Oswaldi-Kirtag in Kindberg: Gamlitz gewinnt auswärts - Dominik Oswald trifft dreimal

In der 7. Runde der Landesliga (STMK) trafen der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen und der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz aufeinander. In einem packenden Match setzte sich Gamlitz letztlich souverän mit 4:1 durch. Die Begegnung bot den Zuschauern eine abwechslungsreiche erste Halbzeit, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte das Spiel klar für sich entschieden. Mann des Tages war Dominik Oswald. Der Gamlitz-Kapitän erzielte drei Treffer.

Frühe Führung durch den Vollstrecker Dominik Oswald

Gleich zu Beginn der Partie zeigten beide Teams viel Einsatz und Spielfreude. Bereits in der 13. Minute gelang es dem FC Gamlitz in Führung zu gehen. Dominik Oswald war zur Stelle und netzte zum 1:0 für die Gäste ein. Dieses frühe Tor setzte den Gastgeber unter Druck, doch Kindberg-Mürzhofen ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und arbeitete weiter an eigenen Chancen.

In der 34. Minute belohnte sich das Heimteam für seine Bemühungen. Florian Hoppl erzielte den Ausgleich zum 1:1 und brachte damit die Hoffnung zurück auf Seiten von Kindberg-Mürzhofen. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Mannschaften suchten ihr Glück in der Offensive. Kurz vor der Pause gab es noch einmal je eine Großchance für beide Teams. Während der Goalie von Kindberg-Mürzhofen eine Möglichkeit der Gäste vereitelte, rettete auf der anderen Seite die Torlatte für den FC Gamlitz.

Doch noch bevor der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff, schlug Dominik Oswald erneut zu. In der 43. Minute erzielte er sein zweites Tor des Abends und brachte damit den FC Gamlitz wieder mit 2:1 in Führung. Dieser Treffer war ein wichtiger psychologischer Vorteil für die Gäste, die mit einem knappen Vorsprung in die Kabine gingen.

Gamlitz baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel versuchte Kindberg-Mürzhofen alles, um wieder ins Spiel zu finden. Doch die Gäste aus Gamlitz standen defensiv stabil und ließen nur wenig zu. In der 63. Minute war es dann erneut Dominik Oswald, der sich in die Torschützenliste eintrug. Mit seinem dritten Tor des Abends erhöhte er auf 3:1 und sorgte damit für klare Verhältnisse. Oswald erwies sich an diesem Tag als echter Torjäger und war für die Abwehr von Kindberg-Mürzhofen kaum zu stoppen.

Die Gastgeber versuchten weiterhin, Druck aufzubauen und den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Abwehr von Gamlitz stand sicher. In der Schlussphase des Spiels, in der 90. Minute, setzte Jonas Jauk den Schlusspunkt. Mit seinem Tor zum 4:1 besiegelte er endgültig den Sieg für den FC Gamlitz. Nur eine Minute später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und Gamlitz durfte sich über einen verdienten Auswärtserfolg freuen.

Der FC Gamlitz hat erneut seine Stärke unter Beweis gestellt und wichtige Punkte in der Landesliga gesammelt. Die Truppe von Simon Dvorsak wird von Spiel zu Spiel stärker. Kindberg-Mürzhofen hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder aufrappeln und im nächsten Spiel versuchen, zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Dominik Oswald, Dreifach-Torschütze:

"Wir hatten nach dem Sieg in der letzten Runde eine sehr gute Trainingswoche. Wir wachsen immer mehr zusammen. Gegen Kindberg-Mürzhofen haben wir fast nichts zugelassen - das 1:1 war ein Ausrutscher. Wir haben unsere Chancen genützt. Ich freue mich für die Mannschaft, den Verein und natürlich auch über meine drei Tore."

Landesliga: Kindberg-Mürz. : Gamlitz - 1:4 (1:2)

90 Jonas Jauk 1:4

63 Dominik Oswald 1:3

43 Dominik Oswald 1:2

34 Florian Hoppl 1:1

13 Dominik Oswald 0:1

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Michael Budl - Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler, Martin Gschiel - Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Noel Kaltenegger, Jonas Sander - Florian Hoppl, Peter Frühwirth

Ersatzspieler: Nico Tockner, Patrick Ritzinger, Stefan Putzi, Jakob Pinitsch, Marco Holzer, Patrick Leitner

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Sven Dodlek, Rok Kronaveter, Murat Bajraj, Niko Drevensek, Martin Tolic, Markus Farnleitner, Danjel Kalemi, Nikola Daniel Jadric, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)

Ersatzspieler: Christoph Kübek, Ziga Pesjak, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Jonas Jauk

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

