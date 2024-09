SV Lafnitz II knöpft UFC Fehring Punkt ab: "Haben heute neuen Standard gesetzt!"

Details Samstag, 14. September 2024 23:30

In einer packenden Begegnung der 7. Runde der Landesliga trafen der SV Lafnitz II und UFC Fehring aufeinander. Das Spiel - gespielt unter widrigen Bedingungen - endete mit einem 2:2-Remis. Während die Gastgeber zunächst in Führung gingen, konnten die Gäste aus Fehring immer wieder zurückkommen und sich einen Punkt sichern.

Frühe Führung für die Hausherren

Bereits in der 17. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer des Abends. Christoph Prasch traf für den SV Lafnitz II und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. UFC Fehring zeigte sich jedoch unbeeindruckt und arbeitete kontinuierlich an einer Antwort. In der 34. Minute gelang es schließlich Jan Marcijus, den Ausgleichstreffer für die Gäste zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss stellte er das Spiel wieder auf Gleichstand.

Wechselvolle zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das spannende Duell fort. In der 59. Minute konnte der SV Lafnitz II erneut in Führung gehen. Edon Murataj markierte das 2:1 für die Hausherren und ließ die Fans erneut jubeln. Doch auch nach diesem Rückschlag zeigte UFC Fehring Moral und blieb im Spiel.

Die Schlussphase wurde zunehmend intensiver und dramatischer. In der 85. Minute konnte Marco Lindner für UFC Fehring schließlich den erneuten Ausgleich erzielen. In den letzten Minuten der Partie versuchten beide Mannschaften, noch den entscheidenden Treffer zu erzielen, jedoch ohne Erfolg.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz): „Es war ein Spiel unter grenzwertigen Bedingungen, der Wind war ein Wahnsinn. In meinen Augen hatten wir über die gesamte Spielzeit mehr vom Spiel, Fehring dafür vor allem gegen Ende die klareren Torchancen. Daher ein gerechtes Unentschieden. Ich bin heute extrem stolz auf unsere junge Mannschaft. Mit einem Durchschnittsalter von 18,42 Jahren haben sie sich in jedes Duell geworfen, versucht im eigenen Ballbesitz ruhig zu bleiben und sich von den äußeren Umständen nicht beirren zu lassen. Wir haben einen neuen Standard für uns gesetzt und diesen gilt es vor allem in puncto Zweikampfführung in den kommenden Woche zu bestätigen.“

Landesliga: Lafnitz II : Fehring - 2:2 (1:1)

85 Marco Lindner 2:2

59 Edon Murataj 2:1

34 Jan Marcijus 1:1

17 Christoph Prasch 1:0

Details

