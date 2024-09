Der "böse" Wolf nach der Klatsche gegen Ilz: "Scheinbar haben viele noch nicht verstanden, um was es in unserer Situation geht!"

Details Dienstag, 17. September 2024 21:35

In einem einseitigen Nachtragsspiel in der 7. Runde der steirischen Landesliga konnte der Ilzer SV einen beeindruckenden 7:2-Sieg gegen den SV Frohnleiten feiern. Von Beginn an war die Heimmannschaft die dominierende Kraft und ließ den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Ilz mit 4:0 und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Frohnleiten konnte in den letzten Minuten nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Alexander Pieber traf zum 2:0

Ilz legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einer frühen Führung für den Ilzer SV. In der 4. Minute brachte Dominik Weiss die Heimmannschaft mit einem geschickt geschossenen Freistoß in Führung. Nur vier Minuten später legte Alexander Pieber nach einem Eckball nach und erhöhte auf 2:0.

Die Gastgeber setzten die Defensive von Frohnleiten weiter unter Druck und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der 30. Minute fiel dann das 3:0 durch Stefan Gölles, der nach einem kuriosen Eckball, der zweimal an die Latte sprang, abstaubte. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, traf Simon Paier nach einer scharfen Freistoßflanke von Weiss zum 4:0. Die ersten 45 Minuten waren somit eine klare Demonstration der Stärke von Ilz.

Die Gäste aus Frohnleiten hatten in der ersten Hälfte wenig entgegenzusetzen. Ihre wenigen Abschlüsse stellten keine große Gefahr für den Ilzer Keeper Manuel Cerma dar. So ging es mit einem deutlichen 4:0 für die Gastgeber in die Pause.

Ilzer SV erhöht den Druck – Frohnleiten trifft spät

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete – mit einem Tor für den Ilzer SV. In der 47. Minute nutzte Michael Krenn die zu hoch stehende Abwehr der Gäste und erhöhte auf 5:0. Die Dominanz der Hausherren setzte sich fort, und in der 68. Minute war es Nico Bauer, der nach einem Freistoß von Weiss zum 6:0 abstaubte.

Nur wenige Minuten später, in der 76. Minute, trug sich Dominik Weiss erneut in die Torschützenliste ein, nachdem er eine Vorlage von Pieber zum 7:0 verwertete. Das Spiel war längst entschieden, doch die Gäste aus Frohnleiten gaben nicht auf und kamen in den letzten Minuten zu zwei Ehrentreffern.

In der 78. Minute gelang Noah Friedl der Anschlusstreffer zum 7:1 nach einem langen Einwurf und einem Missverständnis in der Ilzer Defensive. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, nutzte Bono Vucic einen verunglückten Rückpass, um den Endstand von 7:2 herzustellen. Trotz dieser beiden späten Tore war der Sieg für Ilz nie gefährdet.

Patrick Wolf ist schwer enttäuscht und fuchsteufelswild

Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem deutlichen 7:2-Sieg für den Ilzer SV. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen den Gästen aus Frohnleiten, die weiterhin punktelos am Tabellenende stehen, kaum eine Chance.

Ein großes Lob gebührt den Spielern des Ilzer SV, die sowohl offensiv als auch defensiv eine nahezu perfekte Partie ablieferten. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Dominik Weiss und Alexander Pieber, die nicht nur selbst trafen, sondern auch viele Angriffe initiierten. Der Ilzer SV klettert durch diesen Sieg weiter nach oben in der Tabelle, während Frohnleiten weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison warten muss.

Stimmen zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Wir waren in allen Belangen überlegen. Wir haben die Chancen die uns geboten wurden verwertet, so kommt am Ende ein solches Ergebnis. Jetzt legen wir den Fokus voll aufs Derby gegen den Titelfavoriten Fürstenfeld."

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Scheinbar haben viele noch nicht verstanden, um was es in unserer Situation geht. Wenn du nach sechs Runden keinen Punkt hast und dann nicht bereit bist, alles zu geben und alles reinzuhauen, oder einfach nur einmal Bälle wegzuschießen, dann bist du fehl am Platz - mir fehlen die Worte. Ich muss an die Ehre der Truppe appellieren, denn so geht das nicht weiter!"

Landesliga: Ilz : Frohnleiten - 7:2 (4:0)

91 Bono Vucic 7:2

78 Noah Friedl 7:1

76 Dominik Weiss 7:0

68 Nico Bauer 6:0

47 Michael Krenn 5:0

43 Simon Paier 4:0

30 Stefan Gölles 3:0

8 Alexander Pieber 2:0

4 Dominik Weiss 1:0

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Dominik Weiss, Michael Krenn, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber

Ersatzspieler: Rudolf Lang, Lukas Ritter, Niklas Pfeifer, Jonas Ferdinand Kohl, Michael Kuwal, Nico Maindl

Trainer: Christian Scheer

SV MM Frohnleiten: Patrick Krenn - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Lukas Derler, Rene Tippl - Sebastian Lukas, Nazareno Leonel Prügger, Bono Vucic (K), Noah Friedl - Patrik Lukacs, Marc Wagner

Ersatzspieler: Bernhard Zitz, Dominik Traxler, Philipp Maschinegg, Matteo Kraxner, Jonas Rainer

Trainer: Patrick Wolf

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

