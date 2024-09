Hutter-Goldtor: Eggendorf/Hartberg Amateure bezwingen den SV Lebring

Details Dienstag, 17. September 2024 22:57

In einem packenden Nachtragsspiel der 7. Runde der Landesliga setzten sich die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure mit einem knappen 1:0 gegen den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring durch. Michael Hutter avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte.

Defensiv geprägt und ohne Tore

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ohne nennenswerte Torchancen, da beide Teams stark auf ihre defensive Stabilität bedacht waren. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. So gingen die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Der entscheidende Moment

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, doch es blieb ein zähes Ringen um jeden Ball. Die Abwehrreihen waren weiterhin aufmerksam, und es schien, als würde ein einziger Fehler das Spiel entscheiden können.

Dieser Moment kam in der 54. Minute, als Michael Hutter von Eggendorf/Hartberg seine Chance nutzte und den Ball im Netz des SV Lebring versenkte. Der Treffer brachte spürbar mehr Dynamik ins Spiel, da die Gäste nun gezwungen waren, offensiver zu agieren, um den Ausgleich zu erzielen.

Der SV Lebring reagierte prompt und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. Doch die Abwehr der Gastgeber stand sicher und ließ keine gefährlichen Angriffe zu. Die Bemühungen der Gäste blieben erfolglos, während die Heimmannschaft ihre Führung geschickt verteidigte.

Stimme zum Spiel:

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Erstmals in dieser Saison trafen wir mit Lebring auf einen Gegner, der uns an Spielanteilen und Positionsspiel ebenbürtig war! Ein Remis wäre leistungsgerecht gewesen. Robert Kothleitner und Thomas Böcksteiner leisten großartige Arbeit. Für uns war es schön zu sehen, dass wir auch in entscheidenden Phasen Fußball „arbeiten“ können. Dass gegen eine Mannschaft mit so hoher Qualität die „Null“ steht, macht uns sehr stolz. Jetzt gilt es für Freitag den Spannungsbogen hoch zu halten, um diese Woche mit sechs Punkten abschließen zu können!"

Landesliga: Eggendorf/Hartberg : Lebring - 1:0 (0:0)

54 Michael Hutter 1:0

