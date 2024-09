Tor in der letzten Sekunde: SV Tillmitsch erringt Sieg gegen Kalsdorf

Details Freitag, 20. September 2024 21:37

In einem packenden und hart umkämpften Duell setzte sich der SV Tillmitsch in der 8. Runde der Landesliga STMK knapp mit 1:0 gegen den SC Kalsdorf durch. Der Siegtreffer fiel erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit, was für große Erleichterung bei den Hausherren sorgte. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel lange Zeit torlos und wurde erst durch einen späten Treffer entschieden. Eigentlich hatte sich jeder im Stadion bereits mit dem 0:0 abgefunden, dann schlug Timotej Polanc zu.

Siegestorschütze Timotej Polanc

Hohes Tempo und viel Taktik

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes temporeiches Spiel, bei dem sich beide Mannschaften zunächst abtasteten. In der 6. Minute hatte der SV Tillmitsch durch Almin Babic die erste gute Chance, doch es gelang ihm nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Die Gäste aus Kalsdorf präsentierten sich in den Anfangsminuten etwas besser und kamen in der 9. Minute zu ihrer ersten Möglichkeit, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

Das Spiel war sehr auf Taktik ausgerichtet, keines der beiden Teams wollte sich einen Fehler erlauben. Trotzdem setzten beide Mannschaften immer wieder Nadelstich, sodass den Besuchern zwar die Tore verwehrt wurden, sie aber trotzdem ein passables und vorallem schnelles Spiel sehen konnten.

Gegen Ende der ersten Halbzeit vergab Timotej Polanc für den SV Tillmitsch in der 35. Minute eine gute Chance kläglich, während kurz darauf Daniel Steinwender für die Gäste ebenfalls eine Möglichkeit ungenutzt ließ. Zur Halbzeit stand es somit 0:0, was den bisherigen Spielverlauf treffend widerspiegelte.

Spannung steigt in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Doch langsam kamen beide Mannschaften besser ins Spiel, und die Chancen häuften sich. In der 61. Minute war Kalsdorf dem Tor näher, doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt.

Doch die Schlussphase versprach mehr Spannung. Die Hausherren gaben nun richtig Gas und kamen zu guten Chancen. In der 79. Minute verpasste Gregor Grubisic für die Gäste aus kurzer Distanz die beste Chance des Spiels, was letztlich für sie teuer werden sollte.

Der SV Tillmitsch drängte auf den Führungstreffer und wurde in der 90. Minute schließlich belohnt. Schon kurz vor dem Spielende leistete sich Kalsdorf-Keeper Alexander Strametz eine kleine Unachtsamkeit - nach einem Missverständnis mit einem Mitspieler lenkte er den Ball zur Ecke. Die Fans hofften auf den Treffer, der Eckball brachte aber nichts ein.

Phillip Sick legte den Treffer auf

Dann kam die 93. Minute: Nach einem sehenswerten Steckpass von Phillip Sick erzielte Timotej Polanc das 1:0 und bescherte den Gastgebern den viel umjubelten Siegtreffer. Es war ein klassischer "lucky punch", der das Spiel entschied und für große Erleichterung bei den Hausherren sorgte. Klarerweise waren die Besucher jetzt in Ekstaste. Nur wenige Sekunden später pfiff Schiedsrichter Erwin Kormonyik das Spiel ab und der Sieg für die Panthers war in trockenen Tüchern.

Der SV Tillmitsch hat die Unserie nun beendet und nach zwei Niederlagen in Serie wieder gewonnen - Kalsdorf hadert weiterhin mit der Chancenverwertung und muss sich zum wiederholten male nach einem guten Spiel mit einer Niederlage abfinden.

Statements:

Pascal Zisser, Verteidiger Tillmitsch:

Philipp Sick, Assistgeber:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Der Sieg war zwar glücklich, trotzdem wir ihn gerne."

Jörg Schirgi, Trainer Kalsdorf:

"Leider haben wir uns für das, was wir investiert haben, nicht belohnt. Wir müssen uns mit unseren Torchancen endlich belohnen!"

Landesliga: SV Tillmitsch : Kalsdorf - 1:0 (0:0)

93 Timotej Polanc 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Simon Nosa Salami Nelson, Dominic Andre Langbauer (K), Pascal Michael Zisser, Philipp Sick - Almin Babic, Erich Baumann, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Timotej Polanc - Max Rauter

Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Cedric Ulrich, Moritz Wolkinger, Bostjan Bizjak, Adam Radai

Trainer: Bernd Windisch

Kalsdorf: Alexander Strametz - Vedran Vrhovac, Duje Lozic, Mario Pilz - Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Damjan Poposki, Gregor Grubisic, Luca Pichler (K) - Kristijan Zagorec

Ersatzspieler: Nik Sturm, Raphael Glanznig, Michael Lercher, Florian Merovci, Lukas Grabner, Robin Frühwirth

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

by René Dretnik

Videos: René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

