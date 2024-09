Obmann-Obendrauf nach der Niederlage gegen Kindberg-Mürzhofen: "Wir haben morgen Vorstandssitzung, dann werden wir sehen, wie es weitergeht!"

Details Freitag, 20. September 2024 22:02

In der 8. Runde der Landesliga empfing der Tus Heiligenkreuz am Waasen den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen aufeinander. In einem hart umkämpften Match setzte sich Kindberg-Mürzhofen letztlich mit 2:1 durch und konnte drei wichtige Punkte einfahren. Der entscheidende Treffer fiel erst kurz vor Schluss, was den Spielverlauf zusätzlich spannend machte.

Stefan Putzi traf zum 0:1 für die Störche

Starke Anfangsphase der Gastgeber

Gleich nach dem Anpfiff entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Mannschaften bemüht waren, früh die Kontrolle zu übernehmen. In dieser Phase hatten die Hausherren die Kontrolle - sie kamen dort zu guten Möglichkeiten. Die Gäste aus Kindberg-Mürzhofen konnten dann in der 24. Minute den ersten Akzent setzen. Stefan Putzi brachte seine Mannschaft mit einem sehenswerten Treffer mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer gab den Gästen zusätzlichen Aufwind und sie setzten die Abwehr der Heimmannschaft weiter unter Druck.

Trotz einiger guter Möglichkeiten gelang es dem Tus Heiligenkreuz in der ersten Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive der Gäste stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu. So ging es mit der knappen Führung für Kindberg-Mürzhofen in die Halbzeitpause.

Der Ausgleich und das späte Siegtor

Nach dem Seitenwechsel kam der Tus Heiligenkreuz mit neuem Elan aus der Kabine und suchte sofort den Weg nach vorne. In der 54. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Emre Koca erzielte nach einem Eckball den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. Nun war die Partie wieder völlig offen, und beide Teams drängten auf den nächsten Treffer.

Jonas Sander fixiert den Sieg für Kindberg-Mürzhofen

Die Begegnung blieb in der Folgezeit ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch erst in der 85. Minute fiel die Entscheidung: Jonas Sander traf zum 2:1 für Kindberg-Mürzhofen und sorgte damit für die erneute Führung der Gäste. Die Heimmannschaft versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu schaffen, doch die Abwehr von Kindberg-Mürzhofen hielt stand.

Als das Spiel in der 91. Minute abgepfiffen wurde, war die Freude bei den Gästen groß. Der knappe Sieg war hart erkämpft und bedeutete wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Stimme zum Spiel:

Georg Obendrauf, Obmann Heiligenkreuz:

"Das Spiel ist so gelaufen, wie derzeit alles gegen uns läuft. Wenn du keine Tore schiesst, kannst du nicht gewinnen. Die anderen haben sehr brav gekämpft und verdient gewonnen. Ich gratuliere den Kindbergern. Morgen haben wir Vorstandssitzung, dann werden wir sehen, wie es weiter geht!"

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war ein verdienter Sieg. Wir hatten zu Beginn mit den langen Bällen der Gegner ein wenig Probleme. Das haben wird aber dann gut in Griff bekommen. Mit Fortdauer des Spiels sind wir dann immer stärker geworden. Aufgrund unserer Chancen hätten wir das Spiel vorher entscheiden können."

Landesliga: Heiligenkreuz : Kindberg-Mürz. - 1:2 (0:1)

85 Jonas Sander 1:2

54 Emre Koca 1:1

24 Stefan Putzi 0:1

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Marko Klasinc - Erman Bevab, Goran Kupresak, Maximilian Kohlfürst, Johannes Driesner (K) - Jonas Schwarz, Georg Schantl, Xaver Herzog, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek

Ersatzspieler: Matej Radan, Andre Kurzmann, Luka Orsulic, Jure Pihler, Jure Jevsenak

Trainer: Mag. Johannes Thier

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Michael Budl - Patrick Ritzinger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler, Martin Gschiel - Stefan Putzi, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl, Peter Frühwirth

Ersatzspieler: Ian Krenn, Michael Olschnegger, Marco Holzer, Noel Kaltenegger, Patrick Leitner, Markus Karlon

Trainer: Rene Pitter

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

