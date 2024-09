Pflicht erfüllt: Allerheiligen gewinnt gegen Frohnleiten

Details Freitag, 20. September 2024 22:12

Im achten Spieltag der Landesliga traf der SV Frohnleiten auf den ASV Allerheiligen. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gastgeber konnten sich die Gäste aus Allerheiligen letztlich mit 0:2 durchsetzen. Torschützen für die siegreiche Mannschaft waren Jonas Janetzko und Dorijan Bakek, die jeweils einen Treffer beisteuerten. Vor allem die defensive Stärke der Allerheiligener und ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor machten den Unterschied in diesem spannenden Match aus.

Jonas Janetzko hat wieder zugeschlagen

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo. Es dauerte nicht lange, bis die erste entscheidende Szene sich ereignete. In der 33. Minute erzielte Jonas Janetzko das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste aus Allerheiligen mit 0:1 in Führung. Janetzko, der bereits als Toptorschütze seines Teams bekannt ist, nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Frohnleitner eiskalt aus.

Der SV Frohnleiten zeigte sich nach dem Rückstand bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch die gut organisierte Defensive des ASV Allerheiligen ließ wenig zu. Die Gastgeber versuchten es immer wieder über die Flügel, konnten aber kaum nennenswerte Chancen herausspielen. Auch die Standardsituationen, auf die Frohnleiten hoffte, brachten nicht den gewünschten Erfolg. So gingen die Teams mit dem 0:1 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Frohnleiten, das Spiel noch zu drehen. Trainer Patrick Wolf stellte sein Team offensiver ein und die Gastgeber erhöhten den Druck auf die Abwehrreihen des ASV Allerheiligen. Doch trotz aller Bemühungen blieb die Defensive der Gäste stabil und ließ kaum klare Torchancen zu. Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel im Mittelfeld, in dem beide Mannschaften ihre Physis unter Beweis stellten.

Als das Spiel sich dem Ende näherte, setzten die Frohnleitner alles auf eine Karte und öffneten ihre Abwehr. Diese taktische Umstellung sollte sich jedoch als Fehler erweisen. In der 90. Minute gelang Dorijan Bakek der entscheidende Treffer zum 0:2 für den ASV Allerheiligen. Bakek nutzte eine der wenigen Konterchancen eiskalt aus und besiegelte damit den Auswärtssieg seiner Mannschaft.

Frohnleiten bleibt weiterhin ohne Punkt

Der SV Frohnleiten hatte in der verbleibenden Nachspielzeit von fünf Minuten keine Möglichkeit mehr, das Ergebnis zu korrigieren. Die Partie endete schließlich mit einem 0:2, womit die Gäste ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigten. Für den SV Frohnleiten bleibt die Hoffnung, in den kommenden Spielen endlich die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Damit geht der ASV Allerheiligen als verdienter Sieger vom Platz und unterstreicht seine Ambitionen in der Landesliga. Der SV Frohnleiten hingegen muss weiter an seiner Form arbeiten, um den ersten Sieg in dieser Saison zu erzielen.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Krenn, Torhüter Frohnleiten:

"Die Mannschaft hat nach der Klatsche von Dienstag Reaktion gezeigt. Wir haben gefightet und alles rein gehaut. Leider haben wir unsere Chancen nicht in Tore ummünzen können. Leider hat es wieder nicht zu einem Punkt gereicht. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken und selbst das Ruder herumreißen, denn alle anderen haben uns schon abgeschrieben. Wir werden sie dann eines besseren belehren.

Maximillian Pacher, sportlicher Leiter Allerheiligen:

"Nach der Anfangsphase, in der wir auch 0:2 zurückliegen hätten können, haben wir das Kommando übernommen. Frohnleiten war aber durch Konter immer wieder gefährlich. Bei uns waren die 120 Minuten aus dem Cup zwar noch in den Knochen, am Ende haben wir aber verdient gewonnen. Großes Kompliment an meine Mannschaft."

Landesliga: Frohnleiten : Allerheiligen - 0:2 (0:1)

93 Dorijan Bakek 0:2

33 Jonas Janetzko 0:1

Aufstellungen:

SV MM Frohnleiten: Patrick Krenn - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Lukas Derler, Rene Tippl - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Philipp Maschinegg (K), Bono Vucic, Noah Friedl - Marc Wagner

Ersatzspieler: Bernhard Zitz, Nazareno Leonel Prügger, Matteo Kraxner, Jonas Rainer, David Graf, Benjamin Plasch-Lies Trainer: Patrick Wolf

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Boris Planeta, Nino Emanuel Hartweger, Denis Tubic, Leon Martincevic, Julian Janetzko - Maximilian Michael Sieber, Sally Christian Preininger, Alen Polanec - Jonas Janetzko, Stjepan Igrec

Ersatzspieler: Aldin Malagic, Adebola Emwenghare, Jakob Obenaus, Sombat Spieß, Dorijan Bakek, Antonio Schauer

Trainer: Zoran Begic , BEd

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

