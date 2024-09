Packendes Remis zwischen TUS Bad Waltersdorf und FC Schladming

Details Freitag, 20. September 2024 22:44

In einem spannenden Spiel trennten sich der TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und der FC Hohenhaus Tenne Schladming mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten starke Leistungen und kämpften bis zur letzten Minute um jeden Zentimeter auf dem Platz.

Chancen und Hektik

Bereits in der 7. Minute hatte Bad Waltersdorf eine vielversprechende Freistoßchance aus 20 Metern. In der 35. Minute traf Herrklotz für Bad Waltersdorf nur den Pfosten. Schladming antwortete mit einem gefährlichen Weitschuss von Fodor in der 45. Minute, den Kraus im Tor von Bad Waltersdorf jedoch hervorragend parierte. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams endete die erste Halbzeit torlos, auch wenn Schladming kurz vor der Pause einen sehenswerten Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt bekam.

Tore und Drama

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Schladming. In der 47. Minute erzielte Marcel Lep mit einem sehenswerten Volleytor das 1:0 für die Gäste. Das Spiel nahm nun an Intensität zu, und beide Mannschaften drängten auf weitere Treffer.

Trotz der Unterzahl kämpfte Bad Waltersdorf unermüdlich weiter. In der 74. Minute musste Unger nach einer Verletzung sogar von der Rettung geholt werden, was die Gastgeber jedoch nicht davon abhielt, weiter auf den Ausgleich zu drängen. In der Schlussphase des Spiels überschlugen sich die Ereignisse: Schladming traf in der 72. Minute nur die Außenstange und verpasste so die Vorentscheidung.

Die letzten Minuten gehörten dann Bad Waltersdorf, die alles nach vorne warfen. Mehrere Ecken und ein knapp vorbeigehender Kopfball in der 90. Minute zeigten den unermüdlichen Einsatz des Teams. Schließlich wurden sie in der Nachspielzeit belohnt: Christoph Friedl erzielte in der 90. Minute den vielumjubelten Ausgleich zum 1:1. Die Partie endete nach einer intensiven Nachspielzeit von 13 Minuten mit einem leistungsgerechten 1:1.

Stimmen zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Heute hat sich eine Fußballweisheit leider wieder einmal bestätigt. Wenn man die Tore nicht schießt, bekommt man eines. Wir hatten vier hundertprozentige Torchancen in der zweiten Halbzeit, haben diese aber leider nicht genutzt. Aber okay, so ist der Fußball. Schade, denn heute wären jedenfalls drei Punkte drin gewesen."

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Heute war es leider eine sehr bescheidene Leistung von uns. Es ist ein sehr glücklicher Punkt für uns. Das muss man so sagen, wir nehmen aber den Punkt trotzdem mit."

Landesliga: Waltersdorf : Schladming - 1:1 (0:0)

98 Christoph Friedl 1:1

47 Marcel Lep 0:1

