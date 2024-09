FC Gamlitz siegt souverän gegen SV Lafnitz II - "Erschreckende Leistung!"

Details Freitag, 20. September 2024 23:57

Im Aufeinandertreffen der achten Runde in der Landesliga setzte sich der FC Gamlitz gegen SV Lafnitz II klar mit 3:0 durch. Trotz eines hartnäckigen und gut organisierten Gegners konnten die Gäste ihre Chancen konsequent nutzen und so den verdienten Sieg einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich ab, dass es für die Gastgeber ein schwieriger Abend werden würde.

FC Gamlitz geht in Führung

Die Partie begann intensiv und beide Mannschaften zeigten von Beginn an viel Engagement. Bereits nach 22 Minuten gelang es dem FC Gamlitz, den ersten Treffer zu erzielen. Murat Bajraj brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung, nachdem er sich gekonnt in Szene gesetzt hatte.

Nach diesem frühen Rückschlag bemühte sich SV Lafnitz II, wieder ins Spiel zu finden. Das Team um Kapitän Nikolasz Ticián Nagy versuchte, den Ballbesitz zu stabilisieren und eigene Akzente zu setzen. Trotz einiger vielversprechender Vorstöße gelang es ihnen jedoch nicht, die Abwehr des FC Gamlitz ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Auch die Offensive von SV Lafnitz II fand keine Mittel, um den gut aufgelegten Torhüter Luka Janzekovic zu überwinden.

Dominanz von FC Gamlitz

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste: Mit viel Einsatz und hohem Tempo. Doch es war erneut der FC Gamlitz, der die besseren Chancen herausspielte und in der 67. Minute folgerichtig das 2:0 erzielte. Dominik Oswald war der Torschütze und zeigte sich dabei eiskalt vor dem Tor. Sein Treffer war ein herber Rückschlag für die Bemühungen des SV Lafnitz II.

Nur drei Minuten später kam es zu einer spielentscheidenden Szene: Nikolasz Ticián Nagy sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte. Für SV Lafnitz II bedeutete dies nicht nur den Verlust ihres Kapitäns, sondern auch eine enorme Schwächung in der Defensive. In Unterzahl wurde es für die Gastgeber noch schwieriger.

Der FC Gamlitz nutzte die numerische Überlegenheit konsequent aus und erhöhte in der 77. Minute auf 3:0. Rok Kronaveter war der Torschütze und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Sein Treffer war gleichzeitig der Schlusspunkt einer insgesamt überzeugenden Leistung der Gäste.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz II): „Eine erschreckende Leistung von uns heute. Wir sind mit diesem Ergebnis in Wahrheit noch gut bedient und haben kaum Lösungen gegen dieses routinierte Team gefunden. Wir werden das in Ruhe am Wochenende analysieren und kommende Woche aufarbeiten. Auf keinen Fall werden wir uns unterkriegen lassen, sondern noch stärker zurückkommen.“

Landesliga: Lafnitz II : Gamlitz - 0:3 (0:1)

77 Rok Kronaveter 0:3

67 Dominik Oswald 0:2

22 Murat Bajraj 0:1

Details

