1000 Fans sehen Derby zwischen SK Fürstenfeld und Ilzer SV

Details Samstag, 21. September 2024 21:35

In der 8. Runde der Landesliga trafen im Derby SK Fürstenfeld und Ilzer SV aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich vor 1000 Fans ein hart umkämpftes Duell, doch weder die Gastgeber noch die Gäste konnten das Spiel für sich entscheiden. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, mit dem wohl beide Klubs ganz gut leben können.

Chancenarmut auf beiden Seiten

Der SK Fürstenfeld startete mit viel Elan in die Partie und setzte Ilzer SV früh unter Druck. Doch trotz des engagierten Auftakts konnten die Hausherren keine klaren Torchancen herausspielen. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen kaum Raum für gefährliche Angriffe zu. Es entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel, in dem sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld abspielte.

Ilzer SV versuchte immer wieder, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen, aber auch sie bissen sich an der gut organisierten Defensive der Fürstenfelder die Zähne aus. Die wenigen Torabschlüsse, die in der ersten Halbzeit zustande kamen, stellten keine ernsthafte Gefahr für die beiden Torhüter dar. So ging es nach einer chancenarmen ersten Halbzeit mit einem 0:0 in die Kabinen.

Abwehrschlacht bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Beide Mannschaften agierten weiterhin vorsichtig und konzentrierten sich darauf, keine Fehler in der Defensive zu machen. Der SK Fürstenfeld hatte zwar mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu kontrollieren, doch die entscheidenden Pässe in die Spitze kamen selten an.

Die wenigen nennenswerten Torchancen erarbeitete sich erneut der SK Fürstenfeld. Doch weder aus der Distanz noch aus dem Spiel heraus gelang es den Gastgebern, den Ball im Netz unterzubringen. Ilzer SV hielt mit einer kompakten Abwehr dagegen und verhinderte konsequent, dass die Hausherren zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Beide Mannschaften mussten sich letztlich mit einem Punkt zufriedengeben.

Stimmen zum Spiel:

Peter Hochleitner (Trainer Fürstenfeld): "Für mich hat es vor allem in der Schlussphase so ausgesehen, als ob keines der beiden Teams riskieren will. Es hat auch die letzte Konsequenz gefehlt. Aber okay, der Punkt ist in Ordnung und das Remis ist auch das gerechte Ergebnis aus meiner Sicht. Für die Zuschauer wären aber natürlich ein paar Tore fein gewesen."

Christian Scheer (Trainer Ilz): "Ich denke, dass das Remis am Ende ein gerechtes Ergebnis ist. Die Jungs haben das Aufgetragene bestens umgesetzt. Immerhin mussten wir verletzungsbedingt auch umstellen. Wir können mit dem Punkt gut leben."

Fotos: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.