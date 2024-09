Lebrings Böcksteiner nach der Niederlage: "Köflach hat die Führung leidenschaftlich, eklig und ausgezeichnet verteidigt!"

Details Samstag, 21. September 2024 21:34

In einem überzeugenden Auftritt sicherte sich ASK Köflach einen verdienten 2:0-Sieg gegen SV Lebring. Die Hausherren zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und konnten durch frühe Tore von Marko Jelic und Niko Salika bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen. Während Köflach somit den dritten Sieg in Folge einfuhr, blieb Lebring weitgehend ungefährlich.

4. Minute: Marko Jelic trifft zum 1:0

Früher Doppelschlag bringt den Sieg

Das Spiel begann mit einem vielversprechenden Freistoß für die Gäste aus Lebring, doch die Hereingabe von Phillip Wippel konnte von der Köflacher Verteidigung souverän geklärt werden. Bereits in der 4. Minute gelang den Hausherren der erste Treffer. Nach einem schnellen Konter über den Flügel steckte Niko Salika den Ball auf Marko Jelic durch, der aus etwa 16 Metern ins kurze Eck traf und somit das 1:0 für ASK Köflach erzielte.

Nur vier Minuten später folgte bereits das zweite Tor. Wieder war es eine starke Kombination der Köflacher Offensive: Bozo Kosorcic brachte den Ball gefährlich in die Mitte, Fabio Pistrich legte per Kopf quer und Luka Salika nutzte die Chance, indem er aus wenigen Metern den Ball an Keeper Huberts vorbeischob und somit auf 2:0 erhöhte.

8. Minute: Luka Salika macht das 2:0 und entscheidet das Spiel

Nach diesen frühen Treffern drückte ASK Köflach weiter aufs Gas, während Lebring kaum für Entlastung sorgen konnte. Die Gäste versuchten es immer wieder mit langen Bällen, doch die Köflacher Abwehr stand sicher und ließ wenig zu. In der 18. Minute kam Lebring dann erstmals gefährlich vors Tor, als der Ex-Köflacher Nikica Filipovic nach einem Lochpass von Alexander Rother die Chance hatte, doch Torhüter Leonid Tafolli konnte in letzter Instanz klären.

Kontrollierte zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den ersten 45 Minuten: Köflach blieb die dominierende Mannschaft. Bereits in der 49. Minute gab es den ersten Abschluss der zweiten Halbzeit, doch Daniel Marinics Schuss konnte geblockt werden. Wenige Minuten später, in der 53. Minute, hätte Schweinzer beinahe das 3:0 erzielt, doch sein Schuss wurde von Dominik Huberts pariert.

Fast das 3:0! Salika mit einem starken Antritt über rechts, seine Hereingabe kann geblockt werden und landet im Rückraum bei Schweinzer, der den Ball im zweiten Versuch aufs lange Eck schießt, Huberts kann sehenswert parieren! Nico Tategami, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Lebring hatten ebenfalls einige Halbchancen, wie etwa in der 61. Minute, als Wippel aus der Distanz abzog, aber deutlich über das Tor schoss. In der 66. Minute brachte eine Flanke von Filipovic keine Gefahr, da kein Abnehmer gefunden wurde.

ASK Köflach spielte die Partie kontrolliert herunter und ließ hinten kaum etwas anbrennen. In der 73. Minute hatte Julian Kohlbacher eine gute Freistoßmöglichkeit, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Kurz darauf, in der 75. Minute, hatte Pistrich eine weitere Chance, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel ebenfalls.

Der Mischmeister beim Beton anrühren: Lukas Schusteritsch

Köflach stand tief und ließ nichts mehr zu

In den letzten Minuten der Partie stand Köflach tief und lauerte auf Konter, während die Gäste verzweifelt versuchten, noch einen Anschlusstreffer zu erzielen. Die Hausherren blieben jedoch souverän und ließen keine großen Chancen mehr zu. Der Schiedsrichter hatte nur wenig Grund zum Eingreifen, auch wenn es in der 85. Minute zu einer kleinen Unsicherheit kam, als zwei Köflacher Spieler gleichzeitig zu Boden gingen.

Mit diesem verdienten 2:0-Sieg rückt ASK Köflach auf den dritten Tabellenplatz vor und bleibt somit dem Spitzenduo auf den Fersen. Es bleibt abzuwarten, ob die Köflacher ihre beeindruckende Serie auch im nächsten Spiel gegen Kalsdorf fortsetzen können.

Stimme zum Spiel:

Thomas Böcksteiner, Sportdirektor Lebring:

"Die ersten zwei Angriffe haben zum 2:0 für Köflach geführt. Danach hat leidenschaftlich, eklig und ausgezeichnet verteidigt. Wir haben wenig Mittel gegen eine sehr gut organisierte Mannschaft gefunden. Wenn du keine Chancen kreiren hast, kannst du Spiel gewinnen!"

Landesliga: Köflach : Lebring - 2:0 (2:0)

8 Niko Salika 2:0

4 Marko Jelic 1:0

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Leonid Tafolli - Lukas Martin Schusteritsch, Tomislav Valasko, Ben Schweinzer, Luca Pistrich - Jakob Frauwallner, Bozo Kosorcic (K), Daniel Marinic - Niko Salika, Fabio Pistrich, Marko Jelic



Ersatzspieler: Pascal Scherz, Antonio Josipovic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Tsogtbayar Batbayar, Matej Cevid



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

SV Lebring: Dominik Huberts - Florian Ferk (K), Blaz Urh - Nikola Vuksanovic, Fabio Schwinger, Georg Grasser, Florian Gruber, Jure Volmajer, Nikica Filipovic, Philipp Wippel - Alexander Rother



Ersatzspieler: Alen Frlez, Alexander Hofbauer, Jonas Lang, Josip Jelic, Tobias Ehmann



Trainer: Robert Kothleitner

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.