FC Schladming stoppt Talwärtsfahrt mit Sieg über Tus Heiligenkreuz/W.

In einer packenden Nachtragspartie der Landesliga konnte der FC Schladming endlich wieder einen Sieg einfahren. Vor heimischem Publikum besiegte die Mannschaft von Trainer Peter Halada den Tus Heiligenkreuz am Waasen mit 1:0. Das goldene Tor erzielte Johannes Felsner kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit. Die Schladminger gewinnen damit nach vier Niederlagen in Serie.

Umkämpfte erste Halbzeit ohne Tore

Die erste nennenswerte Aktion verzeichnete Heiligenkreuz bereits in der ersten Minute mit einer Ecke, die allerdings nichts einbrachte. Im weiteren Verlauf kamen die Schladminger immer besser ins Spiel. In der 11. Minute konnte Akos Fodor eine Superflanke von Lep jedoch nicht erreichen. Eine Minute später wurde eine gute Chance wegen Abseits abgepfiffen. Das Spiel war von vielen intensiven Zweikämpfen geprägt. In der 14. Minute hatte der Torwart von Heiligenkreuz nach einem Fehler eine Doppelchance der Schladminger entschärft. Trotz weiterer Chancen, unter anderem durch Simon Petscharnig in der 27. Minute, der aus guter Position den Tormann anschoss, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann für den FC Schladming mit einem Paukenschlag. In der 47. Minute war es Johannes Felsner, der nach einer flachen Hereingabe von Fodor und einem klugen Rückpass von Andre Unterberger den Ball flach ins kurze Eck schoss.

Heiligenkreuz versuchte, direkt zu antworten, doch ein Schuss von Patrick Unterkircher in der 43. Minute ging weit drüber. In der 49. Minute hatte Reiter nach einer Traumflanke von Petscharnig eine weitere gute Gelegenheit für Schladming, setzte den Kopfball jedoch ebenfalls drüber.

In der 60. Minute wurde es nochmals brenzlig für Schladming, als der Torwart bei einer flachen Flanke den Ball nicht festhalten konnte, jedoch Petscharnig einen Schritt zu spät kam. In der 77. Minute zeigte der Torwart von Heiligenkreuz eine überragende Parade, als er einen Traumfreistoß von Fodor entschärfte.

Die letzten Minuten der Partie waren von Kampfgeist und Defensivarbeit geprägt. Trotz mehrerer Versuche der Gäste, noch den Ausgleich zu erzielen, verteidigte Schladming die Führung geschickt. Als der Schiedsrichter nach 92 Minuten abpfiff, stand der hart erkämpfte Sieg fest.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Natürlich freuen wir uns über die drei Punkte, keine Frage. Das waren wichtige drei Zähler. Ich denke, wir haben auch verdient gewonnen. Heiligenkreuz hat es uns aber nicht leicht gemacht und war bis zum Schluss im Spiel. Auch weil wir leider den Sack nicht vorher zugemacht haben - trotz unzähliger Top-Chancen. Die drei Punkte nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Der Fokus liegt aber schon wieder auf dem nächsten Spiel."

Landesliga: Schladming : Heiligenkreuz - 1:0 (0:0)

47 Johannes Felsner 1:0

