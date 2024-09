Bad Waltersdorf dreht Krimi gegen ASV Allerheiligen

Details Dienstag, 24. September 2024 21:52

In der 7. Runde der Landesliga empfing der ASV Allerheiligen die Mannschaft von Bad Waltersdorf. Was als vielversprechender Abend für die Gastgeber begann, endete mit einer schmerzhaften Niederlage. Trotz einer frühen Führung durch Alen Polanec gelang es Bad Waltersdorf, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und mit 2:1 als Sieger vom Platz zu gehen. Die entscheidenden Tore erzielten Matthias Walter und Ognjen Davidovic.

Frühe Führung für den ASV Allerheiligen

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und intensiven Zweikämpfen. Bereits in der 13. Minute konnten die Gastgeber ein erstes Ausrufezeichen setzen. Alen Polanec traf für den ASV Allerheiligen zum 1:0. Ein präziser Abschluss ließ dem Torhüter von Bad Waltersdorf, Georg Kraus, keine Chance. Der ASV Allerheiligen zeigte sich in der Folge sehr engagiert und konnte das Spielgeschehen weitgehend kontrollieren. Die Abwehr um Kapitän Marino Hamer stand sicher und ließ kaum Chancen für die Gäste zu.

Bad Waltersdorf versuchte, sich von dem frühen Rückstand zu erholen, doch die Defensive der Hausherren zeigte eine starke Leistung. Auch in der Offensive gelang es den Gastgebern immer wieder, Nadelstiche zu setzen, ohne jedoch ein weiteres Tor zu erzielen. Mit der knappen Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause. Der ASV Allerheiligen durfte sich zu diesem Zeitpunkt berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg machen.

Bad Waltersdorf dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Bad Waltersdorf besser ins Spiel. Trainer Wolfgang Schalk schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Gäste erhöhten den Druck und drängten auf den Ausgleich. In der 71. Minute war es dann soweit: Matthias Walter traf zum 1:1 und brachte Bad Waltersdorf zurück ins Spiel. Der Ausgleichstreffer war der verdiente Lohn für eine engagierte Leistung in der zweiten Halbzeit.

Der ASV Allerheiligen zeigte sich zunächst wenig beeindruckt und versuchte, das Spiel wieder an sich zu reißen. Doch die Gäste aus Bad Waltersdorf blieben gefährlich und nutzten ihre Chancen konsequent. In der 90. Minute sorgte Ognjen Davidovic mit seinem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torhüter der Hausherren keine Abwehrmöglichkeit.

Die fünfminütige Nachspielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Bad Waltersdorf brachte die Führung über die Zeit und sicherte sich damit drei wichtige Punkte. Der ASV Allerheiligen hingegen musste trotz einer starken ersten Halbzeit eine bittere Niederlage hinnehmen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Sektionsleiter Waltersdorf): "Das war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber letzten Freitag. Wir hielten gegen die Offensivpower von Allerheiligen gut entgegen und belohnten uns heute. Die drei Punkte tun natürlich gut und freuen. Der Fokus liegt jetzt aber schon wieder auf dem nächsten Spiel am Wochenende, wo wir wieder eine gute Figur machen wollen."

Landesliga: Allerheiligen : Waltersdorf - 1:2 (1:0)

92 Ognjen Davidovic 1:2

71 Matthias Walter 1:1

13 Alen Polanec 1:0

