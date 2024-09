SV Lafnitz II vergibt Elfer und verliert Spiel gegen Tus Heiligenkreuz/W.

Details Freitag, 27. September 2024 21:32

Das Landesliga-Spiel zwischen SV Lafnitz II und Tus Heiligenkreuz am Waasen bot den Zuschauern am Freitagabend spannende Unterhaltung. In einem packenden Match konnte sich Tus Heiligenkreuz mit 3:2 durchsetzen. Die Gäste mussten aber drei Mal in Führung liegen, ehe sie den Sieg über die Zeit brachten.

Frühe Tore heizen die Stimmung an

In der 4. Minute gelang es Tus Heiligenkreuz durch Matej Pucko, die frühe Führung zu erzielen. Pucko setzte sich gegen die Abwehr von SV Lafnitz II durch und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 7. Minute, konnte Justin Hofmann den Ausgleich für SV Lafnitz II erzielen. Nach einem schnellen Angriff war Hofmann zur Stelle und ließ dem Torhüter von Tus Heiligenkreuz keine Chance.

Die Zuschauer erlebten einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Offensivstärke unter Beweis stellten. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit beim 1:1-Unentschieden, was die Spannung für die zweite Halbzeit aufrechterhielt. Dann die Riesenchance auf die Führung für Lafnitz, doch man vergibt einen Elfer.

Spannung bis zur letzten Minute

Die Gäste machen es besser: In der 49. Minute war es erneut Ziga Skoflek von Tus Heiligenkreuz, der seine Mannschaft in Führung brachte. Skoflek nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SV Lafnitz II aus und erhöhte auf 2:1. Die Gäste zeigten sich in dieser Phase des Spiels effizienter und nutzten ihre Chancen konsequent.

Doch auch SV Lafnitz II bewies Kampfgeist und gab sich nicht geschlagen. In der 69. Minute sorgte Sebastian Georg Hauptmann für den erneuten Ausgleich. Hauptmann verwandelte eine gut getimte Flanke und brachte sein Team mit einem präzisen Kopfball zurück ins Spiel. Die Gastgeber schöpften neuen Mut und drängten auf den Führungstreffer.

Das Spiel blieb bis zum Schluss hart umkämpft. In der 77. Minute gelang es erneut Ziga Skoflek, seine Torgefährlichkeit unter Beweis zu stellen. Skoflek erzielte sein zweites Tor an diesem Abend und brachte Tus Heiligenkreuz mit 3:2 in Führung. Dieser Treffer sollte sich als spielentscheidend herausstellen, da SV Lafnitz II trotz aller Bemühungen kein weiterer Treffer mehr gelang.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz): „Wir verschießen in der 46. Minute einen Elfmeter, der das 2:1 für uns bedeutet hätte und bekommen in der 48. Minute das 1:2 gegen uns. Ich denke, das beschreibt sehr gut das Spiel und auch unsere Situation. Das ist zu wenig, das muss uns klar sein.“

Landesliga: Lafnitz II : Heiligenkreuz - 2:3 (1:1)

77 Ziga Skoflek 2:3

69 Sebastian Georg Hauptmann 2:2

49 Ziga Skoflek 1:2

7 Justin Hofmann 1:1

4 Matej Pucko 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.