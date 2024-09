Torspektakel bei FC Kindberg-Mürzhofen gegen TUS Bad Waltersdorf

Details Freitag, 27. September 2024 21:49

In einer spannenden Begegnung zwischen dem FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen und TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf trennten sich die beiden Teams mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten über die gesamten 93 Minuten hinweg ein intensiv Spiel. Die Zuschauer erlebten ein wahres Torspektakel, bei dem keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen konnte.

Furioser Start und viele Tore in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Florian Hoppl von Kindberg-Mürzhofen bereits in der 11. Minute den ersten Treffer des Abends erzielte. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Gäste schoss Hoppl den Ball unhaltbar ins Netz. Nur wenige Minuten später legte Peter Frühwirth nach. Nach einem langen Ball von Manuel Trost erkämpfte er sich den Ball und vollendete gekonnt in die kurze Ecke (14. Minute). Damit stand es schnell 2:0 für die Heimmannschaft.

Bad Waltersdorf zeigte jedoch Kämpferqualitäten und kam in der 18. Minute durch Wolfgang Waldl zurück ins Spiel. Sein flacher Schuss von der Sechzehnerkante fand den Weg ins lange Eck und ließ dem Torwart keine Chance. Die Antwort von Kindberg-Mürzhofen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute erhöhte erneut Peter Frühwirth nach einem hervorragenden Zuspiel von Florian Hoppl auf 3:1. Das Spiel schien für die Hausherren in sicheren Bahnen zu verlaufen.

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 27. Minute verkürzte Thomas Herrklotz nach einer weiten Flanke per Kopf auf 3:2. Kurz darauf, in der 31. Minute, stellte Wolfgang Waldl per Elfmeter den 3:3-Ausgleich her, nachdem ein Handspiel der Heimelf geahndet wurde. Die erste Halbzeit endete somit mit einem spektakulären 3:3 und ließ die Zuschauer gespannt auf die zweite Hälfte blicken.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, wie die erste endete. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch die Torhüter beider Mannschaften zeigten starke Paraden. Peter Frühwirth hatte in der 56. Minute eine weitere große Chance für Kindberg-Mürzhofen, doch sein abgefälschter Schuss wurde vom Torwart der Gäste stark pariert. Bad Waltersdorf antwortete in der 60. Minute mit einem gefährlichen Freistoß, den Michael Budl jedoch sicher hielt. Auch in der 64. Minute zeigte Budl eine starke Leistung und parierte einen Abschluss der Gäste nach einer kurz abgespielten Ecke.

In der Schlussphase des Spiels drängten beide Mannschaften auf den Sieg. Chancen blieben jedoch ungenutzt. In der 71. Minute verpasste Kindberg-Mürzhofen nach einem Querpass von Lukas Katzenberger knapp die Führung. Auch Bad Waltersdorf hatte mehrere Gelegenheiten, darunter ein Kopfball in der 73. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte, und ein Abschluss in der 79. Minute, der über das Tor ging.

In den letzten Minuten des Spiels überschlugen sich die Ereignisse. Manuel Trost verfehlte mit einem Schuss aus 20 Metern nur knapp das Tor (90. Minute). Kurz darauf sorgte eine fragwürdige Aktion von Michael Budl für Aufregung, als er den Ball beim Ausschuss gegen den Rücken eines Gegners schoss, der Ball ins Tor ging, aber das Spiel bereits abgepfiffen war.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Ich denke, wir sollten zufrieden sein mit der Punkteausbeute diese Woche. In der ersten Halbzeit kamen wir nach Rückstand super ins Spiel, in der zweiten Halbzeit taten wir uns sehr schwer."

Rene Pitter (Trainer Kindberg): "Erste Halbzeit war Vogelwild! Offensiv haben wir genau die Räume bespielt so wie wir es wollten! Aber defensiv dürfen wir nicht solche Tore bekommen! Zweite Halbzeit hatten wir es besser im Griff und hatten unsere Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen! Im Nachhinein leider 2 Punkte zu wenig, da war deutlich mehr drin!"

Landesliga: Kindberg-Mürz. : Waltersdorf - 3:3 (3:3)

31 Wolfgang Waldl 3:3

27 Thomas Herrklotz 3:2

22 Peter Frühwirth 3:1

18 Wolfgang Waldl 2:1

14 Peter Frühwirth 2:0

12 Florian Hoppl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.