Dramatischer Auswärtssieg: UFC Fehring bezwingt SV Lebring

Details Freitag, 27. September 2024 22:02

Der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring traf in der 9. Runde der Landesliga auf den UFC Fehring und musste sich knapp aber doch mit 2:3 geschlagen geben. Die Partie war von Anfang bis Ende umkämpft. Bereits in der ersten Hälfte fielen vier der fünf Tore, wodurch die Weichen früh auf ein spannendes Finish gestellt wurden.

Blitzstart von SV Lebring

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag. Schon in der 4. Minute konnte der SV Lebring durch Jonas Lang in Führung gehen. Lang nutzte eine der ersten Gelegenheiten und brachte die Heim-Mannschaft mit 1:0 in Front. Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits eine Minute später gelang Felix Glanz für den UFC Fehring der Ausgleich zum 1:1. Der schnelle Konter und die präzise Abschlussfähigkeit von Glanz zeigten die Offensivstärke der Gäste.

Der UFC Fehring ließ nicht locker und erhöhte den Druck auf den SV Lebring. In der 29. Minute war es Nejc Omladic, der die Gäste erstmals in Führung brachte. Omladic konnte nach einer gelungenen Kombination eiskalt abschließen und erzielte das 1:2. Der SV Lebring zeigte sich geschockt, fand jedoch keinen Weg, um sofort zu antworten. Stattdessen baute der UFC Fehring die Führung weiter aus. In der 40. Minute erhielt Felix Glanz die Chance, per Elfmeter auf 1:3 zu erhöhen. Der Stürmer blieb cool und verwandelte sicher. Damit ging der UFC Fehring mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte der SV Lebring auf den Anschlusstreffer, während der UFC Fehring darauf bedacht war, die Führung zu verwalten und eventuell durch Konter auszubauen. Die Gastgeber kamen immer wieder gefährlich vor das Tor, aber zunächst ohne zählbaren Erfolg.

In der 70. Minute kam dann die erhoffte Chance für den SV Lebring. Ein Foul im Strafraum führte zu einem Elfmeter, den Nikica Filipovic sicher verwandelte. Mit seinem Treffer zum 2:3 keimte wieder Hoffnung auf Seiten der Heimmannschaft auf. Der SV Lebring warf nun alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Abwehr des UFC Fehring stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Stimme zum Spiel:

Thomas Böcksteiner (Sportlicher Leiter Lebring): "Nach einem Traumstart für uns zum 1:0 nach drei Minuten durch Lang erinnern die Gegentore nach Slapstick a la Charlie Chaplin. Verdienter 1:3-Rückstand zur Pause mit unfassbaren Eigenfehlern. Die Reaktion war zweite Halbzeit bis zur 80. Minute gut. Der Gegner war völlig in die Defensive gedrängt. Punkte wären verdient gewesen, 45 gute Minuten sind aber zu wenig."

Landesliga: Lebring : Fehring - 2:3 (1:3)

70 Nikica Filipovic 2:3

40 Felix Glanz 1:3

29 Nejc Omladic 1:2

5 Felix Glanz 1:1

4 Jonas Lang 1:0

