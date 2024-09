Dominante Vorstellung: FC Schladming schlägt SV Frohnleiten

Details Freitag, 27. September 2024 23:04

Der FC Hohenhaus Tenne Schladming zeigte eine beeindruckende Leistung gegen den SV MM Frohnleiten und sicherte sich einen verdienten 4:1-Sieg in der 9. Runde der Landesliga. Schon früh in der Partie legte Schladming den Grundstein für den Erfolg und dominierte das Spielgeschehen. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gäste war der Sieg der Hausherren nie wirklich in Gefahr. Damit liegt Schladming jetzt bei elf Punkten, während Frohnleiten weiterhin keine Zähler auf dem Konto hat.

Blitzstart für Schladming

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 5. Minute musste der SV Frohnleiten einen Rückschlag hinnehmen, als Rene Tippl mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde. Diese frühe Dezimierung machte es den Gästen von Anfang an schwer, dem Druck des FC Schladming standzuhalten.

Nur drei Minuten später nutzte Marcel Ruckhofer die erste große Chance der Hausherren und erzielte das 1:0. Der FC Schladming zeigte sich von Beginn an in bestechender Form und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Ruckhofer war es erneut, der in der 10. Minute zuschlug und auf 2:0 erhöhte. Der FC Schladming hatte das Spiel fest im Griff und setzte den SV Frohnleiten weiter unter Druck.

Trotz der Unterzahl gab sich der SV Frohnleiten nicht auf und kämpfte tapfer weiter. In der 14. Minute gelang Bono Vucic der Anschlusstreffer zum 2:1. Ein schöner Schuss von Vucic brachte die Gäste wieder ins Spiel und sorgte für neuen Mut im Team von Trainer Patrick Wolf.

Schladming lässt keine Zweifel aufkommen

Die Antwort des FC Schladming ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Martin Reiter war der Mann der Stunde und stellte in der 33. Minute den alten Abstand wieder her. Nur zwei Minuten später traf Reiter erneut und erhöhte auf 4:1. Der Doppelschlag des Schladminger Kapitäns war ein harter Schlag für die Gäste, die sich nach diesen Treffern nicht mehr erholten.

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Frohnleiten, noch einmal ins Spiel zu finden, doch die gut organisierte Defensive der Schladminger ließ kaum Chancen zu. Immer wieder zeigte sich die Hintermannschaft der Gastgeber um Martin Reiter und Leonhard Ettlmayr aufmerksam und verhinderte gefährliche Angriffe der Gäste. Einzig in der 56. Minute kam Akos Fodor für den FC Schladming zu einer nennenswerten Torchance, doch sein Schuss ging über das Tor.

Kurz vor Schluss musste der SV Frohnleiten einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Philipp Puregger in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Damit war das Schicksal der Gäste endgültig besiegelt.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Nach den letzten Ergebnissen tut dieser Heimsieg sehr gut. Ich denke, dass wir auch verdient in der Höhe gewonnen haben. Die Burschen haben das heute richtig gut gemacht, sind von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert geblieben. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Der Fokus liegt jetzt aber schon wieder auf dem nächsten Spiel, wo wir wieder voll anschreiben wollen."

Landesliga: Schladming : Frohnleiten - 4:1 (4:1)

35 Martin Reiter 4:1

33 Martin Reiter 3:1

14 Bono Vucic 2:1

10 Marcel Ruckhofer 2:0

8 Marcel Ruckhofer 1:0

