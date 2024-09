Halbzeitwechsel mit Wirkung: Tepegöz bringt den Ilzer Sieg gegen Tillmitsch

Details Samstag, 28. September 2024 08:36

Im packenden Aufeinandertreffen zwischen dem Ilzer SV und dem SV Tillmitsch konnte sich die Heimmannschaft am Ende mit 2:1 durchsetzen. Die Partie bot von Anfang bis Ende hochklassigen Fußball und zahlreiche aufregende Momente. Besonders Melih Tepegöz stach als Matchwinner hervor und bescherte den Ilzern mit seinen beiden Toren den Sieg. Trotz eines frühen Rückstands kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Christian Scheer eindrucksvoll zurück ins Spiel.

Der Joker stach: Melih Tepegöz brachte die Wende

Erste Halbzeit: Tillmitsch geht in Führung

Der SV Tillmitsch begann das Spiel druckvoll und zeigte bereits in den ersten Minuten seine Offensivstärke. In der sechsten Minute konnte der Ilzer Torhüter Manuel Cerma einen starken Angriff der Gäste noch parieren. Kurz darauf hatte der Ilzer SV seine erste Chance, doch der Freistoß von Dominik Weiss wurde von Markus Gröbacher sicher gefangen. Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden.

In der 30. Minute bot sich Ilzer SV eine Riesenchance zur Führung: Eine schöne Kombination über Weiss und Clemens Seifried brachte den Ball zu Michael Krenn, der jedoch aus fünf Metern knapp vorbeischoss. Kurz vor der Halbzeitpause schlug der SV Tillmitsch dann zu: Tobias Strahlhofer erzielte in der 45. Minute das 1:0 für die Gäste. Trotz eines weiteren Abschlussversuchs von Stefan Gölles, den Gröbacher im Nachfassen sicherte, ging der Ilzer SV mit einem Rückstand in die Pause.

Zweite Halbzeit: Ilzer SV dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Ilzer SV eine beeindruckende Reaktion. Bereits in der 50. Minute gelang Melih Tepegöz der Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Hausherren erhöhten nun den Druck und erspielten sich mehrere Chancen. In der 64. Minute musste der Tillmitsch-Torhüter einen Distanzschuss von Gölles abwehren, und kurz darauf wurde ein weiterer Schuss von Weiss auf der Linie geklärt.

Der entscheidende Moment kam schließlich in der 69. Minute: Erneut war es Tepegöz, der nach einer starken Vorlage von rechts den Ball zum 2:1 für den Ilzer SV ins Netz beförderte. Die Fans der Heimelf jubelten lautstark und bejubelten die engagierte Leistung ihrer Mannschaft.

Trotz weiterer Bemühungen von Tillmitsch, wie einem scharfen Freistoß in der 72. Minute und einer verpassten Chance in der 81. Minute, konnten sie den Ausgleich nicht mehr erzielen. Ilzer SV hingegen hatte weitere gute Möglichkeiten, wie in der 80. Minute, als Gölles nur knapp am Tor vorbeischoss.

Spannende Schlussphase und Siegesjubel

Die letzten Minuten des Spiels waren an Dramatik kaum zu überbieten. In der 85. Minute musste der SV Tillmitsch eine gefährliche Situation klären, nachdem ein starker Freistoß von Weiss vom Torhüter aus der Gefahrenzone befördert wurde. Kurz vor dem Abpfiff ereigneten sich noch zwei aufregende Szenen: Erst wurde Ilzer Torhüter Cerma bei einem Eckball gefoult, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Im Gegenzug hatte Tillmitsch eine große Ausgleichschance, die jedoch vergeben wurde.

Mit dem Schlusspfiff in der 97. Minute brachen bei den Fans des Ilzer SV alle Dämme. Der 2:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten wurde lautstark gefeiert. Trainer Christian Scheer und seine Mannschaft können stolz auf ihre Leistung sein, während Matchwinner Melih Tepegöz mit seinen zwei Toren zum gefeierten Helden des Abends wurde.

Statements:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Der Joker Tepegöz sticht. Zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpungt haben wir das 0:1 erhalten. In der zweiten Hälfte zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion und konnte das Spiel durch eine sensationelle kämpferische Mannshaftsleitung drehen."

Und es ist geschafft, die Ilzer belohnen sich für einen bärenstarken Heimauftritt mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten! Die Fans feiern die Mannschaft sehr lautstark und völlig zurecht, grandioser Auftritt von jedem Ilzer Spieler, vor allem vom Matchwinner Melih Tepegöz! Das wars von hier und bis zum nächsten Mal! DerKaiserus, Ticker-Reporter

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war ein super Spiel von beiden Mannschaften. Beide haben versucht, trotz des tiefen Bodens, Fußball zu spielen. Chancen waren hüben und drüben. Am Ende haben wir zwei individuelle Fehler mehr gemacht."

Landesliga: Ilz : SV Tillmitsch - 2:1 (0:1)

69 Melih Tepegöz 2:1

50 Melih Tepegöz 1:1

46 Tobias Strahlhofer 0:1

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Dominik Weiss, Michael Krenn, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Markus Hadler, Nico Bauer, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber

Ersatzspieler: Rudolf Lang, Melih Tepegöz, Niklas Pfeifer, Michael Kuwal, Nico Maindl, Fabian Wetl

Trainer: Christian Scheer

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Simon Nosa Salami Nelson, Dominic Andre Langbauer (K), Pascal Michael Zisser, Philipp Sick - Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Tobias Strahlhofer, Timotej Polanc - Max Rauter, Filip Smoljan

Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Cedric Ulrich, Almin Babic, Moritz Wolkinger, Bostjan Bizjak, Adam Radai

Trainer: Bernd Windisch

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.