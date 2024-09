Heimsieg: SC Kalsdorf triumphiert mit 2:0 über ASK Köflach

Details Samstag, 28. September 2024 10:10

Der SC Kalsdorf setzte sich in einem spannenden Spiel der Landesliga gegen den ASK Köflach mit 2:0 durch. Ausgerechnet gegen die Defensivkünstler von Coach Goran Milicevic gelingt es den Jungs von Jörg Schirgi wieder die volle Punktezahl zu holen. Schon in der ersten Halbzeit gingen die Kalsdorfer in Führung und verteidigten diese bis zum Schluss erfolgreich. Raphael Glanznig sicherte den Heimsieg mit einem weiteren Treffer in der zweiten Halbzeit.

Raphael Glanznig zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Frühe Führung für den SC Kalsdorf

Das Spiel zwischen dem SC Kalsdorf und dem ASK Köflach begann sofort mit einem hohen Tempo. Bereits in der 6. Minute konnte der SC Kalsdorf den ersten Treffer erzielen. Nach einem Eckball setzte Dragan Smoljan einen präzisen Kopfball ins Kreuzeck und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Der ASK Köflach versuchte daraufhin, den frühen Rückstand zu kompensieren, konnte aber trotz eines harten Einsteigens von Jakob Frauwallner in der 13. Minute, das lediglich mit einer gelben Karte geahndet wurde, keine nennenswerten Chancen kreieren. Die Defensive der Kalsdorfer stand sicher und ließ keine gefährlichen Aktionen zu.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Trotz des hohen Tempos konnten beide Mannschaften keine weiteren klaren Torchancen herausspielen, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

SC Kalsdorf baut Führung aus

Nach der Pause nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. Die Kalsdorfer setzten die Gäste aus Köflach zunehmend unter Druck und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 73. Minute hatte der SC Kalsdorf eine Topchance durch einen direkten Freistoß aus etwa 25 Metern. Der Schuss ging flach unter der Mauer durch und wurde leicht abgefälscht, doch der Torhüter des ASK Köflach, Leonid Tafolli, parierte den Ball brillant.

Nur wenige Minuten später, in der 76. Minute, vergaben die Kalsdorfer eine weitere Großchance, als der Ball knapp am langen Eck vorbei strich. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und drängten weiter auf das zweite Tor. In der 77. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball landete der Ball nach einem Kopfball an die Stange direkt vor die Füße von Raphael Glanznig, der ihn sicher zum 2:0 einnetzte.

Schöner Kopfballtreffer von Dragan Smoljan

Der ASK Köflach versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um das Blatt zu wenden. In der 78. Minute gelang den Gästen ein Weitschuss, der das Tor der Kalsdorfer jedoch klar verfehlte. Die Defensive der Gastgeber blieb weiterhin stabil und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen zu.

In den letzten Minuten des Spiels lief die Nachspielzeit bereits, als der ASK Köflach noch einmal einen Eckball bekam. Doch auch dieser letzte Versuch brachte nichts Zählbares ein, und so endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SC Kalsdorf.

Statement:

René Amtmann, sportlicher Leiter Kalsdorf:

"Das war das erwartet schwere Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft auf einem sehr tiefen Boden. Unsere Jungs sind endlich für den Aufwand, den sie in den letzten Wochen betrieben haben, belohnt worden. Dieser Sieg freut mich speziell für die Mannschaft und das Trainerteam. Sie haben sehr hart gearbeitet und immer an sich geglaubt. Wir hatten nämlich Spiele, die wir sehr sehr unglücklich verloren haben."

Landesliga: Kalsdorf : Köflach - 2:0 (1:0)

77 Raphael Glanznig 2:0

6 Dragan Smoljan 1:0

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz - Vedran Vrhovac, Raphael Glanznig, Duje Lozic, Dominik Derrant (K) - Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Damjan Poposki, Gregor Grubisic, Luca Pichler

Ersatzspieler: Nik Sturm, Michael Lercher, Kristijan Zagorec, Florian Merovci, Rene Radl, Mario Pilz

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

ASK Mochart Köflach: Leonid Tafolli - Lukas Martin Schusteritsch, Tomislav Valasko, Ben Schweinzer, Luca Pistrich - Jakob Frauwallner, Bozo Kosorcic (K), Daniel Marinic - Niko Salika, Marko Jelic, Tsogtbayar Batbayar

Ersatzspieler: Pascal Scherz, Antonio Josipovic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Fabijan Palic, Matej Cevid

Trainer: Bakk. Goran Milicevic

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

