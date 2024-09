Bärenstarke Gamlitzer: Dvorsak-Elf triumphiert mit 3:0 gegen Eggendorf/Hartberg Amat.

Details Sonntag, 29. September 2024 09:28

Der FC Gamlitz hat in der 9. Runde der Landesliga STMK einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen Eggendorf/Hartberg Amat. eingefahren. Bereits zur Halbzeit führte die Gastmannschaft mit 1:0. Die Tore erzielten Ziga Pesjak, Rok Kronaveter und Danjel Kalemi. Die Hausherren hatten über die gesamte Spielzeit hinweg Mühe, ihre Defensive zu stabilisieren und eigene Torchancen zu kreieren.

Sven Dodlek zauberte einen Eckball genau auf den Kopf von Rok Kronavetter

Frühe Führung für FC Gamlitz

In der Anfangsphase tasteten sich die Teams zunächst ab, doch bereits in der 26. Minute konnte der FC Gamlitz das erste Ausrufezeichen setzen. Ziga Pesjak schlenzte nach einem Angriff von links den Ball mit dem Aussenrist ins lange Kreuzeck und erzielte das 0:1 für die Gäste. Eggendorf/Hartberg Amat. zeigte sich davon sichtlich beeindruckt und konnte in der Folge kaum gefährliche Aktionen kreieren.

Die Heimelf um Kapitän Emir Redzic bemühte sich, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, doch die Defensive des FC Gamlitz, angeführt von Torhüter Luka Janzekovic, stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. Der FC Gamlitz hingegen blieb weiterhin gefährlich und hätte vor der Halbzeitpause beinahe auf 2:0 erhöht, scheiterte jedoch am Aluminium.

Luka Janzekovic war in Bestform

Nach dem Seitenwechsel versuchtedie Heimmannschaft, mehr Druck aufzubauen und das Spielgeschehen an sich zu reißen. Doch die Bemühungen der Hausherren wurden durch einen weiteren Treffer des FC Gamlitz zunichte gemacht. In der 56. Minute erzielte Rok Kronaveter das 0:2. Nach einem hervorragend ausgeführten Korner von Sven Dodlek nickte der Torschütze trocken ein.

Eggendorf/Hartberg Amat. fand weiterhin keine Mittel gegen die gut organisierte Abwehr des FC Gamlitz und auch Gamlitz-Keeper Luka Janzekovic war in Bestform. Die Gäste hingegen blieben gefährlich und spielten ihre Konterchancen gut aus. In der 81. Minute war es schließlich Danjel Kalemi, der das 0:3 erzielte und damit die letzten Hoffnungen der Gastgeber auf eine Aufholjagd zunichtemachte. Kalemi zeigte dabei seine Klasse und vollendete einen schnellen Angriff der Gamlitzer gekonnt.

Dritter Auswärtssieg in Folge für den FC Gamlitz

Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere nennenswerte Aktionen. Der FC Gamlitz verwaltete die Führung souverän und ließ keine Zweifel am verdienten Auswärtssieg aufkommen. Das Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten, und die Gäste konnten sich über drei wichtige Punkte freuen.

Eggendorf/Hartberg Amat. muss nach dieser Niederlage die Fehler analysieren und sich auf die kommenden Aufgaben fokussieren. Der FC Gamlitz hingegen hat mit diesem Sieg seine Ambitionen in der Landesliga unterstrichen und gezeigt, dass mit ihnen auch in den nächsten Spielen zu rechnen ist.

Statements:

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg:

"Wir haben inhaltlich bis zum 0:3 ein sehr, sehr ordentliches Spiel abgeliefert! Was Spielanteile und Offensivaktionen betrifft waren wir die überlegene Mannschaft. Ein sehenswerter Treffer in den Knick und ein Standard führten zu einem 2:0 der Gäste! Wir hatten gegen einen sehr tief zu bespielenden Abwehrblock durch, Korherr, Postl, Mauerhofer, Großchancen erspielt, ein regulärer Treffer von Korherr wurde dazu aufgrund euphorischer Fahnentechnik von Assistent 2 beim Stand von 0:1 aberkannt!

Mit dem 0:3 war das Spiel entschieden. Letztendlich mussten wir uns gegen einen sehr erfahrenen, abgebrühten mit Legionären gespickten Verein geschlagen geben. Wir werden von unseren Weg keinen Zentimeter abrücken und das Spielglück wieder auf unsere Seite zwingen. Gratulation an den FC Gamlitz der an diesem Tag puncto Effizienz die Nase vorne hatte!"

Franz Repolust, sportlicher Leiter Gamlitz:

"Es war ein intensives Spiel auf tiefem Boden gegen eine gute Mannschaft. Wir haben im richtigen Moment das 0:2 gemacht. Obwohl die Gegner auch danach hingedrückt haben, waren die drei Punkte verdient. Das war jetzt der dritte Auswärtssieg in Folge - die Mannschaft ist gut drauf."

Landesliga: Eggendorf/Hartberg : Gamlitz - 0:3 (0:1)

81 Danjel Kalemi 0:3

56 Rok Kronaveter 0:2

26 Ziga Pesjak 0:1

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Luka Janzekovic, Ziga Pesjak, Sven Dodlek, Rok Kronaveter, Murat Bajraj, Niko Drevensek, Martin Tolic, Markus Farnleitner, Nikola Daniel Jadric, Petar Turkovic, Dominik Oswald (K)

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Erik Schellenberger, Lind Hajdari, David Korherr, Tobias Wilfinger, Michael Haas, Marcel Laschet, Matthias Postl, Michael Hutter, Thomas Rotter

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

