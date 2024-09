Trainer Hochleitner nach der Niederlage gegen Allerheiligen: "Wir waren nicht gut. Ohne Wabnig im Tor hätten wir noch höher verloren!"

Details Sonntag, 29. September 2024 14:31

In einem spannenden Duell der Landesliga (STMK) konnte der ASV Allerheiligen gegen den SK Raiffeisen Fürstenfeld mit 2:1 als Sieger vom Platz gehen. Die Partie war von Anfang an intensiv, geprägt von frühen Toren, spektakulären Paraden und strittigen Entscheidungen. Am Ende konnten die Hausherren trotz Unterzahl den wichtigen Heimsieg einfahren und sich in der Tabelle weiter behaupten. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lucas Wabnig, der eine höhere Niederlage seiner Mannschaft verhindern konnte.

Frühe Führung für Allerheiligen

Der ASV Allerheiligen erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 5. Minute konnte Denis Tubic das 1:0 für die Gastgeber erzielen. Tubic nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Diese Führung gab dem ASV Allerheiligen zunächst Sicherheit, doch Fürstenfeld ließ sich davon nicht beeindrucken und hatte ebenfalls einige gute Chancen, insbesondere durch Andreas Kleindienst, der in der 13. Minute nur knapp verzog.

In der 24. Minute konnte Lucas Wabnig mit einer herausragenden Parade das zweite Tor für den ASV Allerheiligen verhindern. Nur wenige Minuten später, in der 27. Minute, rutschte ein Verteidiger der Gäste aus, doch erneut parierte der Torhüter von Fürstenfeld glänzend. Die Hausherren blieben weiter am Drücker, jedoch scheiterte Stjepan Igrec in der 28. Minute, als ihm der Ball beim Schussversuch deutlich versprang.

Ausschluss Nummer eins: Adebola Emwenghare sah die rote Karte

Der erste große Aufreger ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause. In der 43. Minute sah Adebola Emwenghare vom ASV Allerheiligen die Rote Karte wegen Torraubs. Die Entscheidung des Schiedsrichters war umstritten, da der gefoulte Spieler Sebastian Prattes seitlich am 16er unterwegs war und die Kollision wohl unvermeidbar war. Mit dieser brisanten Szene ging es in die Halbzeit, die Gastgeber führten knapp mit 1:0.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv. Bereits in der 47. Minute hatte Andreas Glaser, der Kapitän des SK Fürstenfeld, die erste Möglichkeit nach der Pause, konnte jedoch nicht verwandeln. Kurz darauf hatte Jonas Janetzko vom ASV Allerheiligen in der 48. Minute eine riesige Chance, aber der Torwart der Gäste zeigte erneut eine starke Parade und verhinderte das 2:0.

Der ASV Allerheiligen konnte schließlich in der 65. Minute nach einem Eckball auf 2:0 erhöhen. Der Ball wurde zur zweiten Stange verlängert, und Stjepan Igrec schob den Ball etwas abseitsverdächtig ins Tor. Schiedsrichterin Lena Hirtl gab den Treffer trotz Protesten der Gäste. Kurz darauf verpasste Maximilian Michael Sieber eine weitere gute Möglichkeit für die Hausherren.

Ausschluss Nummer zwei: Ampelkarte für Sally Christian Preininger

Doch der SK Fürstenfeld gab nicht auf und drängte weiter nach vorne. In der 77. Minute wurden die Bemühungen belohnt, als Edin Mujkanovic zum 2:1-Anschlusstreffer einnetzte. Die Spannung stieg weiter, und in der 79. Minute musste Sally Christian Preininger vom ASV Allerheiligen nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Die Gastgeber waren nun in doppelter Unterzahl, doch sie verteidigten tapfer und konnten den knappen Vorsprung über die Zeit bringen.

Nach 94 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg für den ASV Allerheiligen. Trotz der numerischen Unterlegenheit in der Schlussphase konnten die Hausherren die drei Punkte sichern und einen wichtigen Heimsieg feiern.

Stjepan Igrec trifft zum 2:0

Man of the match: Lucas Wabnig vom SK Fürstenfeld

Statements:

Maximillian Pacher, sportlicher Leiter Allerheiligen:

"Ich bedanke mich recht herzlich, dass Peter Hochleitner die Einladung um 10:30 angenommen hat und mit seiner Mannschaft auch pünktlich erschienen ist! Aufgrund unserer Vielzahl an Spiele (Nachtrag und Cup) waren wir gezwungen den Sonntag-Vormittag als Termin zu fixieren."

"In der ersten Halbzeit hatten wir ein klares Chancenplus und hätten die Partie schon entscheiden müssen. Das war heute eine extreme mentale Leistung unserer Jungs, mit zwei Mann weniger weniger musst du gegen Fürstenfeld erst einmal gewinnen. Die Qualität von Fürstenfeld ist top - diese Mannschaft wird am Ende weit oben stehen! "

Peter Hochleitner, Trainer Fürstenfeld:

"Wir waren heute nicht gut, wir haben viele individuelle Fehler gemacht. Ohne Lucas Wabnig im Tore hätten wir noch höher verloren. Jetzt müssen wir uns gegen Schladming rehabilitieren."

Landesliga: Allerheiligen : Fürstenfeld - 2:1 (1:0)

77 Edin Mujkanovic 2:1

65 Stjepan Igrec 2:0

5 Denis Tubic 1:0

