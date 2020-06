Ligaportal Podcast - Folge 1: Bono Vucic

Details Freitag, 12. Juni 2020 11:25

Neues Projekt bei LIGAPORTAL: Wir starten mit einem Podcast und versuchen uns somit, auf eine neue Art dem Thema Amateurfußball anzunähern. Martin Mandl spricht im Rahmen des Podcasts mit Kickern, Funktionären und Trainern über die wichtigste Nebensache der Welt. Nachdem Corona die vergangenen Wochen geprägt hat und gerade den Amateurfußball in seinen Grundfesten erschüttert hat, dreht sich in der ersten Folge des Podcasts auch eine Frage um das Thema Corona.





Martin Mandl im Gespräch mit Bono Vucic

Gast in der ersten Podcast-Folge ist Bono Vucic, bis zuletzt Kicker des SV Frohnleiten in der Oberliga Mitte-West Steiermark. Er wechselt zur neuen Saison zum FC Gratkorn und will auch dort für Furore sorgen. Wir sprechen mit ihm über den Wechsel, das Corona-Virus, das Fußballgeschäft selbst, Rassismus und vieles mehr.

