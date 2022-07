Kein Tiefstapeln angesagt bei TUS Rein

Details Dienstag, 26. Juli 2022 14:36

Der TUS Rein beendete die Hinrunde in der Oberliga Mitte-West auf dem sechsten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Stefan Diensthuber, einem Kicker der Reiner. Elf Mal konnte man in der abgelaufenen Saison gewinnen. Dem gegenüber stehen fünf Unentschieden und zehn Niederlagen. Diensthuber beantwortete uns Fragen zur Vorbereitung, zur abgelaufenen Saison und zu den Zielen für die neue Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Stefan Diensthuber: "Bin ich nur einigermaßen zufrieden, weil wir als Mannschaft viel mehr können und zeigen müssten."

LIGAPORTAL: Gab es besondere Momente?

Stefan Diensthuber: "Ja, gab es! Der Last-Minute Treffer gegen Großklein oder auch die zwei Derbysiege gegen Gratkorn muss man hervorheben."

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Stefan Diensthuber: "Bis jetzt sehr intensiv, nachdem wir auch nur 1 1/2 Wochen „Pause“ genießen durften. Aber das passt schon so, für das ist die Vorbereitung da."

LIGAPORTAL: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Stefan Diensthuber: "Für mich gab es eigentlich keine richtige Pause, habe mit meinem Personaltrainer Christian Goller von HighLevelFitness durchtrainiert."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Stefan Diensthuber: "Nachdem wir zwei Abgänge sowie zwei Karrierepausen haben, haben wir uns punktuell verstärkt."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Stefan Diensthuber: "Wir peilen die Top-Fünf an, traue aber dem Team und mir schon auch viel mehr zu. Man wird sehen, was die Saison bringt!"

LIGAPORTAL: Wer wird Weltmeister?

Stefan Diensthuber: "Sehr schwer, dennoch glaube ich, dass es Brasilien machen wird!"

LIGAPORTAL: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Stefan Diensthuber: "Mit gefällt die einfache Handhabung mit der tollen Übersicht sehr gut!"

LIGAPORTAL: Wie wird sich das Titelrennen entwickeln?

Stefan Diensthuber: "Ich glaube, dass mit Tillmitsch ein sehr starker Aufsteiger auf uns alle wartet. Ansonsten ist mit allen Teams zu rechnen!"