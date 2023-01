Aufstiegsambitionen: In Pachern hat man den Titel noch nicht abgeschrieben

Details Donnerstag, 12. Januar 2023 14:17

In der Oberliga Mitte ist der SV SMB Pachern gemeinsam mit dem USV home Mooskirchen der erste Verfolger des Herbstmeisters SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Das zu Saisonstart völlig umgekrempelte Team hat im Herbst das Kunststück vollbracht, nur einmal zu verlieren. Mit nur vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer darf man sich in Pachern noch berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Wie man dieses nicht einfache Ziel erreichen will, erzählt Trainer Mario Innerhofer-Ambros im Interview mit unserer Redaktion.

Coach Mario Innerhofer-Ambros ist mit seinem SV Pachern auf der Erfolgsspur und hat im Herbst nur ein Spiel verloren.

Interview mit Trainer Mario Innerhofer-Ambros

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der hervorragenden Hinrunde?

"Die Stimmung ist top. Wir haben eine interne kleine Laufchallenge gemeinsam ausgearbeitet. Die Jungs sind voll bei der Sache und fleißig dabei und freuen sich auf den Trainingsstart."

Wie werdet ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Wir werden im physischen und taktischen Bereich wieder gut arbeiten."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Wir haben vier Abgänge zu verzeichnen. Kapitän Phillip Fürstaller hat seine Karriere aus beruflichen Gründen beendet. Zeid Sediki ist aus disziplinären Gründen der Mannschaft verwiesen worden. Oliver Hofer (Hausmannstätten) und Robert Kulas (St. Marein bei Graz) haben sich beide in die Unterliga Mitte orientiert. Verstärkt haben wir uns mit den fünf neuen Spielern Christoph Fuchs (Köflach), Tobias Luttenberger (Mooskirchen), Kenan Jazarevic (Lannach), Felix Müller (Lebring) und Nico Friesser (Köflach)."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir versuchen an kleinen Schrauben zu drehen, um unser Defensiv- und Offensivspiel weiter zu verbessern."

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Der Ligakrösus Tillmitsch ist sicherlich der Favorit auf den Titel, aber wir werden bis zum Schluss alles daran setzen, um die Panther zu ärgern und ihnen die Krallen zu ziehen."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Positiv überrascht haben mich der SV Straß und Bärnbach. Ich hätte nicht erwartet, dass Großklein als Tabellenschlusslicht überwintert. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Friesenbichler-Truppe sich von hinten absetzen wird."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir peilen einen Platz an der Spitze an und wollen ganz vorne abschließen!"

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Am Anfang habe ich sehr wenig Spiele verfolgt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass das Austragungsland wenig mit Fußball am Hut hat. Die entscheidenden Spiele habe ich aber alle verfolgt und finde, dass Argentinien der verdiente Weltmeister geworden ist. Persönlich hat es mich für Lionel Messi gefreut."

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Die beiden Spieler zu vergleichen ist schwierig, da sie komplett andere Spielertypen sind. Ich mag beide, tendiere aber zu Messi.

SUV oder Sportwagen?

Nachdem ich als Familienvater selbst einen SUV fahre - SUV.

Offensiv oder Defensiv?

Eher defensiv, denn wenn die Null steht, hast du sicher einen Punkt.

Strand oder Berge?

Ich komme gerade aus der Südsee, deshalb Strand.

Lieblingsverein?

FC Bayern München

Lieblingsspieler?

Robert Lewandowski

Vorbild?

Julian Nagelsmann

Deine Ziele für die Zukunft?

Eine gesunde Familie und weiterhin mit dem SV Pachern erfolgreich zu sein.

by: René Dretnik

Foto: privat