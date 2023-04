Bärnbach holt Punkt in Pachern: Flottes 2:2 am Freitag Abend! [Video]

Details Samstag, 08. April 2023 10:36

Der SV Pachern hatte am Karfreitag Abend die Chance die Tabellenführung in der Oberliga Mitte zu übernehmen. Der Mittelständler aus Bärnbach hatte da wohl aber etwas dagegen. Mit einer kompakten Abwehr und einer soliden Mannschaftsleistung erreichte man in Pachern ein 2:2 Unentschieden. Pachern versuchte das Spiel zu machen, agierte immer wieder über die Flügel, die Weststeirer suchten ihr Heil erfolgreich im Konter. So gab es am Ende eine Punkteteilung im Walter Niederkofler Stadion.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In den ersten Minuten tasteten sich die Mannschaften gegenseitig ab. Es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld und man sah bereits, dass die Gäste es heute eher defensiv angehen werden. Nach einer knappen Viertelstunde tauchte Atus erstmals gefährlich in der gegnerischen Hälfte auf, jedoch waren gleich drei Angreifer ins Abseits gelaufen. Zwei Minuten später versuchte sich Foda mit einem Flankenlauf auf der linken Seite, der immerhin einen Corner einbrachte.

Jetzt verstärkte der SV Pachern das Angriffspiel und mitten in diese Bemühungen taucht der Bärnbacher Ibrahimi erstmals so richtig gefährlich im Strafraum auf. Die Pacherner können zur Ecke retten. Die raus resultierende Ecke von der rechten Seite ausgeführt, Raschl steigt hoch und nach 23 Minuten steht es plötzlich 1:0 für die Gäste. Es folgen nun knapp zehn Minuten in denen Bärnbach immer wieder Stiche durch schnelle Konter setzen kann. In der 35.Minute dann ein Pfiff, alles denkt es gibt Elfmeter für die Hausherren. Schiedsrichter Schweiger funkt kurz mit seinen Assistenten und man entscheidet auf Offensivfoul. Vier Minuten später war es dann aber so weit. Hamzic kommt über links frei zum Schuss und hämmert den Ball kompromisslos zum 1:1 Ausgleich in der 35.Minute ins lange Eck. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit passierte nicht mehr viel und so ging es mit einem Remis in die Pause.

Pachern mit Schwung aus der Kabine

Jetzt legte die Heimmannschaft los. In diesen Minuten wurde klar warum der SV Pachern momentan so weit oben in der Tabelle zu finden ist. Jury konnte in der 49.Minute einen Kopfball in bester Position nicht verwerten und drei Minuten später wurde es richtig kurios. Binnen Sekunden schießen die Gastgeber zwei Mal aus kurzer Distanz, Keeper Riegler hatte keine Chance zur Abwehr und beide Male rettet Glisovic auf der Linie. So häufteh sich die Chancen des SV Pachern. Das 2:1 in der 58.Minute durch einen platzierten Flachschuss von Fuchs war die logische Konsequenz. Jedoch hielt die Führung nur ganze zehn Minuten. Die Gäste flankten in den Strafraum, der Ball ging durch die ganze Box. Rechts bekam Raschl das Leder vor die Füße und der nützt die Chance zum Endstand in der 68.Minute. In den letzten zwanzig Minuten sah man das selbe Spiel - die Gastgeber bemühten sich, trafen die Stange, scheiterten an sich selbst oder am Bärnbacher Keeper Riegler.

Der SV Pachern ist nunmehr seit 16 Runden ungeschlagen und rangiert an Platz 2 der Tabelle. Nächste Woche trifft das Team von Trainer Mario Innerhofer-Ambros auswärts auf Gratkorn. Atus Bärnbach sitzt im Mittelfeld fest und spielt in der nächsten Runde daheim gegen den USV Gabersdorf.

Statement von Pachern-Trainer Mario Innerhofer-Ambros

Aufstellungen:

SV Pachern: Pripfl, Weitzer, Schaffer, Fuchs, Jury, Wernig, Schmidjell, Tagger, Foda, Hamzic (Luttenberger 66.) Saro

Bärnbach: Riegler, Hölfont, Pauritsch, Kiedl, Glisovic, Rabitsch, Nemetz (K), Weissenberger (Leimisch 85.), Raschl (Mihov 56.) Trost, Ibrahimi (Rabitsch P. 90.)

by Florian Kober

