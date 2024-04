Trainerwechsel in Gratkorn: Ex-Bundesligaprofi coacht den Ex-Zweitligisten

Details Dienstag, 23. April 2024 20:49

Das Trainerkarussell dreht sich und dreht sich! Nach der eher dürftigen Saison haben die Verantwortlichen beim FC Gratkorn nun die Reißleine gezogen. Ein neuer Coach soll es richten und die schwierige Mission Klassenerhalt schaffen. Und der neue ist ein wahrer Hochkaräter - Michael Zisser schwingt ab sofort das Trainerzepter beim Tabellenletzen der Oberliga Mitte.

Schafft der neue Trainer Michael Zisser startet mit dem FC Gratkorn die "Mission Impossible"?

Der 57jährige Trainer ist profunder Kenner des steirischen Unterhauses. Als Übungsleiter führte er unter anderem den ASK Voitsberg in höhere Sphären. Zuletzt war er in der Unterliga Süd beim SV Feldbach engagiert. Auch seine Karriere als Spieler kann sich sehen lassen, so schnürte er seine Schuhe neben dem GAK auch noch beim SK Rapid Wien, dem TSV Hartberg und dem VFB Mödling. Mit ihm soll der Klassenerhalt fixiert werden - eine sehr schwierige Mission auf die sich der UEFA-A-Lizenz Trainer da einlässt. Der bisherige Cheftrainer Paul Hegarty wird ihm zukünftig als Co-Trainer beistehen.

Stimme zum Spiel:

Neo-Coach Michael Zisser:

"Ich habe dem Verein zugesagt, ihn zu unterstützen und die minimale Chance auf den Klassenerhalt vielleicht doch zu nutzen. Ich freue mich aber trotzdem auf meine neue Aufgabe. Die Unterstützung von Paul Hegarty ist enorm wichtig für mich. Er kennt die Mannschaft und weiß genau wo der Schuh drückt. Außerdem kennt er die Gegner sehr gut."

Obmann Michael Bretterklieber:

"Als Obmann des FC Gratkorn freut es mich, einen so erfahrenen Trainer für den Verein gewonnen zu haben."

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

