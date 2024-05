Robert Jerovsek neuer Sportlicher Leiter in Gössendorf

Details Mittwoch, 15. Mai 2024 20:31

Der SV Gössendorf richtet den Blick fest auf die Zukunft und sichert sich dabei einen echten Coup: Robert Jerovsek, der fast zwei Jahrzehnte lang die Amateure des SK Sturm Graz leitete und bis vor kurzem eine bedeutende Rolle beim Bundesligisten innehatte, wird ab sofort die sportliche Leitung des Vereins übernehmen und seine umfangreiche Expertise in das Team einbringen.

Alex Köhler, Robert Jerovsek und Georg Winkler - das starke Trio des Oberligisten

Statements des SV Gössendorf

„Wir sind äußerst glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, Robert als unseren Wunschkandidaten für dieses Projekt zu gewinnen. Mit mittlerweile zwölf Jugend- und zwei Kampfmannschaften war es unser Ziel, unser Team zu verstärken, und wir konnten dabei sicherlich einen der erfahrensten und besten Kandidaten für diese Position gewinnen“, äußern sich Georg Winkler und Alex Köhler, die sportlichen Verantwortlichen des Vereins.



„Es liegt mir am Herzen, dieses engagierte Team zu unterstützen. Ich lebe selbst seit einigen Jahren in Gössendorf, meine Söhne sind hier als Trainer tätig, und zwei meiner Enkelkinder spielen im Jugendausbildungszentrum. Unser Ziel ist es, weiterhin eine Top-Adresse für junge Talente zu sein, und ich werde mein Bestes tun, um meine Erfahrungen und mein Netzwerk bestmöglich einzubringen“, sagt Robert Jerovsek über seine neue Aufgabe beim SV Gössendorf-JAZ.

Die aktuelle Situation des SV Gössendorf

Gössendorf ist aktuell auf dem vorletzten Platz der Oberliga Mitte. Der Verein ist also momentan in akuter Abstiegsgefahr, allerdings ist die Situation in der Liga im unteren Bereich ähnlich knapp wie an der Tabellenspitze. Am Freitag reist das Team zum schweren Auswärtsspiel nach Gleinstätten. Die junge zweite Mannschaft spielt eine hervorragende Saison und könnte am Wochenende den Aufstieg in die Gebietsliga fixieren.

Egal in welcher Liga der Verein in der nächsten Saison spielt, man hat die Weichen für die nächste Saison gestellt.

Tabelle Oberliga Mitte

Bericht Florian Kober

