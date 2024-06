GAK Amateure treffen auf Gössendorf in der Relegation

Details Sonntag, 16. Juni 2024 12:39

Der SV Gössendorf rutschte in der letzten Runde noch auf den Relegationsplatz in der Oberliga Mitte - es ging ja im unteren Tabellendrittel der Liga extrem eng zu. Nun wartete das Team aus dem Grazer Süden bis Freitagabend auf den Gegner in diesem Duell. Man stellte sich auf den SV Übelbach ein, denn für alle Experten war klar, dass die Mannschaft das Nachtragsspiel gegen den SV Thal zu Hause gewinnt.

Das Hinspiel findet am Montag um 19:00 in Weinzödl statt.

Aufgrund der Unwettersituation in Übelbach wurde das Spiel mehrfach verschoben und so verzögerte sich das Saisonende der Gössendorfer immer weiter. Am Freitag war es dann endlich so weit und zur Überraschung der Beobachter erreichte der SV Übelbach gegen den Absteiger SV Thal nur einen Punkt. Somit wurde der GAK mit seiner Amateurmannschaft tatsächlich noch Vizemeister in der Unterliga Mitte.

Schon zwei Tage später trifft man sich in Gössendorf zum Rückspiel

Nun folgt das Duell der Gössendorfer mit den Rotjacken um den letzten verbleibenden Platz in der Oberliga Mitte. Selbstverständlich finden Sie alle Informationen im LIveticker und in den Spielberichten.

Bericht Florian Kober

